4 Soru-4 Cevap: Gürcan Bilgiç

Mourinho'nun yaptığı planlı cinayet!



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı basın toplantısında özellikle Portekiz kampının skandal geçtiğini söyledi. Sizin yorumunuz nedir?

Spor tıbbı bize her veriyi gösteriyor. Artık her futbolcunun karnesi var, ölçülebiliyorlar. Başkan'ın da bu yönde yaptığı yorum, elindeki rakamlara dayanıyor. Ama sezon performansına baktığınızda, saha performansındaki rakamlar en yakın rakibinden kötü değil. Sprint sayısı, koşu mesafesi, ikili mücadele sayıları başa baş. Çalışmamış bir takım bu verileri de üretemez. Laktat testi sonuçları eğer 10-15'lerdeyse facia bir durum vardır. Ama bu testler yapıldığında takım 3 günde 1 maç oynadı, seyahat yaptı, neredeyse hiç dinlenmedi. Rakamların buraya gelme nedenlerinin başında bu gelebilir. Ortadan konuşuyorum, çünkü bilgi sınırlı. Sonuçta elimizde Tedesco'nun, "Fred'in vücudu bitmiş durumda" cümlesi var. Bu ciddi bir tespit. Mourinho ve ekibi zan altındadır. Bugün nerede olduklarına bakarsanız bunun adı 'planlı cinayet'tir.



BASKI VE ÖFKE AZALDI HUZUR GERİ GELMELİ



Fenerbahçe'de bugün çok önemli bir toplantı var. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aynı çatı altında olacağı düşünülüyor. Nasıl kararlar bekliyorsunuz?

Divan Kurulu'nun ve önümüzdeki hafta yapılacak olağanüstü kongrede üyelerin, Sadettin Saran'ın arkasında durmasını bekliyorum. Eylül kongresindeki hava "Ne olursa olsun, Ali Koç gitsin" şeklindeydi. Saran'ın gelmesi ile birlikte camianın üstündeki baskı ve öfke azaldı. Yeni yönetime zaman verilmesi gerektiği düşünülüyor, "Şampiyonluk olmadığı takdirde" gibi bir bıçak bileme de yok. Sadettin Saran'ın, "Kimse Sadettinci olmayacak, Fenerbahçeli olacak" yaklaşımı da kulübün uzun süredir özlediği huzuru geri getirir. İki eski başkan da böyle bir toplantıda bu detayı düşünmek zorunda. Aksini yapanın aklında yeni bir kongre planı olabilir.



YENİ KADRO DIŞI KARARI HEDEFTEN UZAKLAŞTIRIR



Fenerbahçe'de Samandıra'ya huzur gelmesi için başka isimler de kadro dışı kalmalı mı?

Kadro dışı bırakmak huzur getirmez. Mutluluk, kazanmaktadır. Kadronun birbirine inanması ve birlikte hareket etmesi için maç kazanılması gerekiyor. Yoksa hepsi birbirine döner, biri; ötekini suçlayarak işin içinden çıkmak ister. İki kadro dışı bu mazeretleri yok edip, odaklanmaya yardım eder. Eğer grup, Tedesco'yu seviyor ve inanıyorsa, bunu vücut dillerine de yansıtırlar, mücadelelerine de. 3 günde 1 maç serisinde tüm oyunculara ihtiyacınız olur. Onu gönder, ötekini sat ile bu iş toparlanmaz. Eğer başka kadro dışı kararı olursa, bilin ki hedeflerden de vazgeçilmiş demektir.



SADETTİN SARAN ARTIK DİREKSİYONA GEÇTİ!



Başkan Saran, Tedesco ve Devin Özek ile devam edeceklerini ama başarı odaklı olduklarını söyledi. Bu sözlerden ne anlamalıyız?

Çok net bir alışveriş. "Sizin arkanızdayım, siz de işinizi iyi yapın" diyor kısaca. Sadettin Saran bu kararla bütün riski üstüne aldı. Çok eleştirilen Ali Koç tercihleri ile yola devam ederek, kendine güvenini de gösterdi. Kendine ait bir tarzı var. Diğer iki eski başkandan farklı olarak futbolculara dokunuyor, sarılıyor. Bu samimiyeti de beraberinde getiren, etrafa güven aşılar. Saran, maçları oyuncuların kazanacağını biliyor. Bu geçiş döneminde hepsine, "Ben sizinleyim" mesajını da veriyor. Yani: direksiyonda artık kendisi de var.