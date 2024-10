İngiliz medyası, Jose Mourinho'nun İstanbul'daki hayatını mercek altına aldı

Fenerbahçe geçen sezonmottosuyla mücadele ederken, attığı son dakika golleriyle rakiplerinin hevesini kursağında bırakıyordu. Ancak Jose Mourinho ile işler tersine döndü.sarı-lacivertli takım, taraftarını hüzne boğarken, rakiplerinin yüzünü güldürüyor. Kanarya, bu sezon oynadığıŞampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesindeönce Zhegrova, rövanşta David'e engel olamayan Fenerbahçe, Süper Lig'dedeplasmanında Romulo'yu, geçtiğimiz hafta sonu da'da Soner'i durduramadı.Bu süreç, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ne havlu atmasına, Süper Lig'de de 4 puan kaybı yaşamasına neden oldu. Kaybedilen 4 puanla zirve yarışında ezeli rakibi G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalırken, şampiyonluk yolunda taraftarı umutsuzluğa itti."Ev işleriyle uğraşmamak için otelde kalmayı tercih eden Portekizli hoca, her sabah gözünü Boğaz manzarasına açıyor. Mourinho akşamları aynı menüyü tercih ediyor: Tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu." Şu ana kadar otel masrafı 10 milyon TL olduJose Mourinho, İstanbul'da ailesinden uzak bir hayat sürüyor… Tecrübeli hocanın, İstanbul'un en lüks otellerinden birinde sürdüğü hayatı İngiliz medyasının da dikkatini çekti. Daily Mail konuyla ilgili yaptığı analizde Portekizli hocanın özel yaşamından şu kesitleri verdi: "Eski Chelsea, Tottenham ve Manchester United patronu, boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de yaşıyor. En ucuz süitlerin gecelik bin pound'dan başladığı otel, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. 19. Yüzyıl sarayındaki süitinden Boğaz'ın manzarasına uyanan Portekizli hoca her sabah yüzüyor, çalışmak için Asya kıtasına geçiyor. 61 yaşındaki hoca, İstanbul'a aşık. Çünkü bu şehir, Londra'ya benziyor ama havası daha güzel. Fenerbahçe, Mourinho için ev kiralamaya hazırdı ama tecrübeli çalıştırıcı ev işleriyle uğraşmamak için oteli tercih etti. Pişirebildiği tek şey çırpılmış yumurta olan tecrübeli isim, Beşiktaş'ın sokaklarında favori dönercisine gidiyor ve orada çekilen fotoğraflarının yayınlanmamasını istiyor. Otelde akşam verdiği sipariş hep aynı; tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu." Portekizli hocanın günlüğü 75 bin TL olan odada kaldığı ve şu ana kadar kulübe masrafının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.