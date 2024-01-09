Adım adım F.Bahçe’ye

İtalyan stoper, kulübü U.Berlin’den bonservisini aldı. 3 milyon Euro maaş talep eden 36’lık oyuncuya 2 milyon Euro önerildi. Pazarlıklar sürüyor
Sarı-lacivertliler stoper takviyesi için yoğun mesaiye başlarken, en önemli aday olarak Leonardo Bonucci öne çıkıyor. Becao'nun sakatlığı, Djiku'nunAfrika Kupası'nda olması,Luan Peres'in ne zaman döneceğininbelirsizliği ve SametAkaydın'ın ayrılmak istemesininardından vites yükseltildi. Union Berlin ile olan kontratını feshedip bonservisini eline alan İtalyan oyuncu, Fenerbahçe'den 3 milyon Euro yıllık ücret istedi. Sportif Direktör Mario Branco devreye girerken, sarı-lacivertliler 2 milyon Euro maaş teklif etti. Pazarlıklar devam ediyor.
BONUCCI KİMDİR?
Yaş: 36 Boy: 1.89 Mevki: Stoper Ayak: Sağ Kulüp: Union Berlin Sözleşme bitiş: 30 Haziran 2024 Piyasa değeri: 1.5 milyon Euro
B PLANI KJAER
KANARYA stoperde B planı olarak eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldı. 2015-17 arasında F.Bahçe forması giyen 34 yaşındaki Danimarkalı yıldız, bu sezon Milan'da 573 dakika oynadı ve geri dönmeye sıcak bakıyor.