Adım adım F.Bahçe’ye

Sarı-lacivertliler stoper takviyesi için yoğun mesaiye başlarken, en önemli aday olarak Leonardo Bonucci öne çıkıyor.Union Berlin ile olan kontratını feshedip bonservisini eline alan İtalyan oyuncu, Fenerbahçe'den 3 milyon Euro yıllık ücret istedi. Sportif Direktör Mario Branco devreye girerken, sarı-lacivertliler 2 milyon Euro maaş teklif etti. Pazarlıklar devam ediyor.Yaş: 36 Boy: 1.89 Mevki: Stoper Ayak: Sağ Kulüp: Union Berlin Sözleşme bitiş: 30 Haziran 2024 Piyasa değeri: 1.5 milyon EuroKANARYA stoperde B planı olarak eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldı. 2015-17 arasında F.Bahçe forması giyen 34 yaşındaki Danimarkalı yıldız, bu sezon Milan'da 573 dakika oynadı ve geri dönmeye sıcak bakıyor.