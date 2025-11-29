Ağabeylerini solladı geçti!

Domenico Tedesco'nun, Ferencvaros maçında formayı teslim ettiği Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu. Yıllık 130 bin Euro alan genç defans oyuncusu, cebine 1.7 milyon Euro koyan Oosterwolde ve 3 milyon Euro kazanan Çağlar'ı futboluyla geride bıraktı. Karşılaşmanın en iyilerinden olan Yiğit Efe; 10'da 6 ikili mücadele, 4 tehlike engelleme, 5 top kazanma değerlerinin yanı sıra en az top kaybeden (3), kritik müdahalede bulunan (1) ismi oldu. Hiç adam kaçırmayarak da gözlerin pasını sildi. Çağlar, Avrupa'da oynadığı tek karşılaşmada 2 kez rakibini kaçırırken 6'da 3 ikili mücadele, 4 top alma değerleri tutturdu. Oosterwolde ise maç başına 10.5 top kaybı, 2.8 top çalma, 1.3 adam kaçırma karnesine sahip.

GENÇLERDEN DESTEK

Yiğit Efe Demir için eski takım arkadaşları Arda Güler ile Yusuf Akçiçek maç öncesi destek mesajı atarken karşılaşma sonrası da arayarak tebrik etti.