‘Ali Koç bana futbol şubesini teklif etti’

başkan adayı Sadettin Saran, konuk olduğu bir Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un kendisine yaptığı teklifi de aktaran Sadettin Saran,Nasıl çekilirken sözümü tuttuysam şimdi de taraftara verdiğim sözü tutuyorum. 1 oy bile alacak olsam adayım'' dedi. Saran ayrıca, "Aziz Bey beni bu camiaya tanıtan isim. İsteğim şu kiRuhumuzu kaybettik, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var'' diye konuştu. Mourinho ile ilgili ise "Bir yönetici, Benfica maçından önce 'Bu takım çok kolay, bunları yeneriz' diyor. Bunu spordan, sporcu psikolojisinden anlayan bir insan diyemez. Futbol yönetiminde istikrar sorunu ve görev karmaşası var. En önemlisi, futbol aklı yok. Mourinho da büyük hatalar yaptı ama yalnız bırakıldı" ifadelerini kullandı.