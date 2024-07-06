Ali Koç ifade verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in geride kalan sezonunda 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, "Şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mayıs'taki müsabakadan sonra yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma kapsamında Koç'un ifadesinde, "Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış yoktur. Şikâyet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.