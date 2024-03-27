Ali Koç: Önümüzdeki sene biz olmayacağız

F.BahçeBaşkanı Ali Koç, Kupa Voley'i kazanan kadın voleybol takımı ile buluştu. Başkan Ali Koç, kaptan Eda Erdem'e "Senin heykelini erken diktik, nazar değdi, CEV'den sonra dikecektik" diyerek efsane kaptanla sohbet etti. Takımdan lig şampiyonluğu beklediğini de sözlerine ekleyen Ali Koç, gelecek sezon görevde olmayacağını açıkladı. Başkan Koç, "Camiayı çok doğru bir zamanda mutlu ettiniz ama bu daha başlangıç." diyerek de başkanlıktan ayrılacağının vurgusunu yaptı.Birliği Vakfı, başkanlık görevini yürüten Ali Koç'un istifasının ardından cuma günü toplantı kararı alındı. Bazı kulüp başkanlarının Ali Koç'a destek olduğu ve göreve devam etmesini istediği öğrenilirken, yapılacak toplantıda