‘Ali Koç’u herkes dinlemeli’

Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, maçın ardından hem hakem hem de Pendikspor'u eleştirdi. Baki, "Bu tür futbol oynayan bir ekibin, bu tür performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir" derken G.Saray'a da göndermede bulunup şöyle devam etti: "Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece F.Bahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. 'Bize karşı koalisyon var' diye iddia edenler, ortalığı yangın yerine çevirenler, kurulan koalisyonun parçası olduğunu bir kez daha net şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak."