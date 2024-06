Avrupa kupalarına karnı hep açtır!

Mourinho'ya imza attıran Fenerbahçe, dünya gündemine oturdu. Türkiye'de yeni bir maceraya yelken açacak olan 61 yaşındaki hocanın Roma günlerini, La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Matteo Nava,şöyle anlattı:Roma'da efsane olarak karşılandı çünkü taraftarlar onun Inter'le kazandığı zaferleri hatırladı.Bir gladyatör gibiydi.Dürüst bir adam. İşine bağlı ve futbol dehası. Şovmen yönü de mevcut.Medyayla arası hep biraz bozuktu.Jose zeki bir insan. Büyük tecrübe. Futbolcular da ona saygı duyuyor. İletişim konusunda başka bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Hem Konferans Ligi'ni kazanması hem de Roma ile Avrupa Ligi'nde final oynaması, Avrupa kupalarına verdiği değeri gösteriyor.İlk hedefi her zaman Avrupa olacaktır.Taraftarlar onu her zaman savundular.Oyuncular için durum farklıydı.Bir keresinde Karsdorp'u suçlayarak alenen eleştirmişti, Pellegrini ile ilişkisi mahvolmuştu. Böyle özellikleri de vardır. F.Bahçe'de de benzer şeyler yaşanabilir.Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra önceki gün basının karşısına çıkarak soruları yanıtlayan Mourinho, akşam da Nusret'te yemek yedi. Portekizli, ardından Ali Koç'un listesine aldığı Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle Londra'ya gitti.Sergilediği başarılı performansla kariyer sezonunu yaşayan F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, çok sayıda kulübün takibine girmişti. Başkan Ali Koç'un ancak astronomik teklif gelmesi halinde satışına onay vereceğini açıkladığı 28 yaşındaki oyuncunun da gönlü kalmaktan yana. Bir yıllık kontratı bulunan İrfan Can'ın, sezon başlamadan yeni anlaşma imzalayacağı öğrenildi.