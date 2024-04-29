Ayak bağı koptu sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin gençleri arka arkaya göze geldi. Performansıyla Hollanda Milli Takımı'nın takibe aldığıAyak bileğindeki bağlar kopan 25 yaşındaki ön libero, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.ancak sadece17 dakika bu şansa sahip oldular.Bu sürede 10 kez topla buluşan, 8pas veren ve iki de top kapan İsmail,yerini Krunic'e bırakmakzorunda kaldı. Tecrübeli futbolcu,sahadan çıkarken gözyaşlarınahakim olamadı.maçlarınıkaçıracak İsmail,EURO 2024'e yetişmek istediğini doktorlarına özellikle iletti.Yüksek, Montella'nın Milli Takım'ın başına geçmesi ile birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmuştu. Özellikle 1-0 kazanılan Hırvatistan maçındaki performansıyla büyük beğeni alanİtalyan hoca, talihsiz olay sonrası öğrencisi ve sağlık ekibiyle temasa geçerken, tüm detayları yakın takibe aldı.