Ayak bağı koptu sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin gençleri arka arkaya göze geldi. Performansıyla Hollanda Milli Takımı'nın takibe aldığı Oosterwolde; Napoli, İnter, Brighton, Ajax gibi takımların scout gönderdiği Olympiakos maçının 45. dakikasında sedye ile sahayı terk etmiş, menüsküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirmişti. Beşiktaş derbisinde de İsmail Yüksek 17. dakikada sakatlanıp sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.
Ayak bileğindeki bağlar kopan 25 yaşındaki ön libero, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
LEVERKUSEN TRİBÜNDEYDİ
Liverpool, Lazio ve Lyon'un takibindeki İsmail Yüksek'i canlı izlemek için Alman devi Bayern Leverkusen, scoutlarını Beşiktaş maçına göndermişti
ancak sadece
17 dakika bu şansa sahip oldular.
Bu sürede 10 kez topla buluşan, 8
pas veren ve iki de top kapan İsmail,
yerini Krunic'e bırakmak
zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcu,
sahadan çıkarken gözyaşlarına
hakim olamadı. Konya, Kayseri, G.Saray ve İstanbulspor
maçlarını
kaçıracak İsmail,
EURO 2024'e yetişmek istediğini doktorlarına özellikle iletti.
MONTELLA YAKIN TAKİPTE
Yüksek, Montella'nın Milli Takım'ın başına geçmesi ile birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmuştu. Özellikle 1-0 kazanılan Hırvatistan maçındaki performansıyla büyük beğeni alan Yüksek'in, 14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık aşamasına yetişmesi mucizeye bağlı.
İtalyan hoca, talihsiz olay sonrası öğrencisi ve sağlık ekibiyle temasa geçerken, tüm detayları yakın takibe aldı.