Bağıra bağıra gelen hüsran

'Çekilelim' noktasına getirenlerŞampiyonluk, bir maçla kaybedilmiyor. Herkesin aklında Sivas ve Konya deplasmanları var ama bunlardan önce de Türk VAR hakemleri ile 30 maç oynandı. F.Bahçe'nin kayıpları süreç için normal… 1 yenilgi ve 6 beraberlik 38 maçlık süreçte normal! Anormal olan G.Saray'ın geçen sezon 14'te 14, bu sezon da 16'da 16 yapması. Takımı teknik-taktik olarak eleştirebiliriz ama camiayı "Çekilelim" noktasına getiren sistem asla unutulmamalı. Bugün yaşananlar 17 Mart'ta Trabzon maçından sonra da olabilirdi. Ya da Karagümrük karşılaşması… Sivas maçındaki komik penaltı hâlâ akıllarda. Gerçek şu; camia sisteme savaş açtı ama İsmail Kartal ve oyuncuları bu bayrağı düşürdüler.F.Bahçe'yi bitiren F.Bahçeliler!F.Bahçeiçin son 6 yıldır olduğu gibi bağıra bağıra gelen bir süreçti.. F.Bahçe medyasının sürekli gaz verdiği bir başkan ve yönetim de kulübü bu hale getirdi. Oysa TV, yazılı medya ya da Youtube'da, "Aslan başkan, büyük başkan, senin her yaptığın doğru…" türünden binlerce yorum ve yazı olmasa F.Bahçe taraftarı bu hüznü yaşamaz, Konya maçından sonra milyonlarca çocuk da gözyaşına boğulmazdı.. "Ben olduğum sürece F.Bahçe'yi şampiyon yapmazlar" gibi içi boş bir söylem sonrası başlayan hatalar zinciri... F.Bahçe'nin geleceği olan gençleri piyon yapan bir anlayış.. Dün "Aslan başkan" diyenler bugün istifa diyor.. Ne komik! İki yüzlülük bu işte... Gazetecilik yapsanız bunları demezdiniz, faydanız olurdu (!) Faturayı İsmail Kartal'a kesip "Vizyonsuz" yakıştırması yapanlar samimi değil. Kartal'ı oraya başkan getirdi, sorumlusu da odur.. Devre arası transferleri kim yaptı? Kent niye yazılmadı.. Crespo niye gitti.. Serdar Dursun niye kurtarıcı oldu.. Krunic neden alındı? Bonucci'ye niye emekli ikramiyesi verildi? Sayın Koç yine aday olabilir.. Hakkı.. Yokum dese de.. 6 sezonda bir tek Türkiye Kupası alan, camiayı bölen Başkan için muhakeme yapabilen tüm F.Bahçeliler doğru olanı bulacaklardır..Futbolcuların diyecekleri vardır!BIR takım, sadece idmanları yapıp maça çıkmaz, yaşananlar hakkında kendi arasında konuşur, tartışır kafasına yatmayanları koca bir sezonu geçirdiği arkadaşlarıyla paylaşır. Profesyonel futbolcu aklındakini medyayla paylaşmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de futbolcuların Süper Kupa maçına U19 takımının gönderilmesine, İsmail Kartal'ın 3 gün rapor almasına, Lincoln ve Crespo'nun ayrılığına, Olympiakos'la ilk maçta her zaman beraber oynadıkları 3 arkadaşın kulübede oturmasına, örnekler çok uzar da en sonuncusu Konya'da Tadic'in çıkartılıp ceza sahası içine 3 santrforun atılmasına dair diyecekleri vardır. Aralarında demişlerdir de zaten. Ortada yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunu sadece Fenerbahçe maçını izleyenler ya da yorumlayanlar görmüyor. 'Fenerbahçe'nin kimyası bozuldu' teşhisinin sebepleri de işte tam da bunlardır.