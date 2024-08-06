Bahane sevmem maça hazırız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında kendilerine güvendiklerini söyledi.Önemli bir sakatlığımız var (Fred). Bunun dışında takımın durumu iyi.Eminim yerine oynayacak oyuncular en iyisini yapacak.İlk defa bu kadar erken sezon açmıyorum.Çünkü oyuncular farklı zamanlarda takıma dönüyor. Bahane sunmayı sevmem, hep önümdeki maça bakarım. Bu maç için motiveyiz.Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi ama prestij açısından iyi olur. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz, her şey olabilir ama ben mucizelere inanmam. Avrupa Ligi'ni ise gerçekten kazanabiliriz. Buna rağmen yine de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ederim.Başkanı Olivier Letang, maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. İşlerinin kolay olmayacağını belirten Letang, "Oynamamız gereken çok ilginç iki maç var. Bu eşleşmede favori Fenerbahçe. Ben daha önce Fenerbahçe stadında oynadım. O atmosferi biliyorum. Evimizde oynayacağımız maçta rövanşı tehlikeye atmamak adına hırslı, dengeli ve makul şekilde saldıracağız" dedi.Letang, 25 bin kişilik kapasitenin 12 bininin kullanılacağını bildirdi.Fransız basınına konuşan Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin en büyük yıldızının Portekizli teknik adam olduğunu söyledienerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Fransız basınından L'Equipe'e konuştu. Mourinho'ya övgü yağdıran tecrübeli stoper, "Takımın yıldızı Mourinho. Her şeyi kontrol ediyor.Dzeko, Fred, Tadic gibi çok sayıda deneyimli oyuncumuz var. En-Nesyri ve Maximin gibi oyuncular da katıldı aramıza ancak asıl gücümüz teknik direktörümüz" dedi.SORU: Fenerbahçe, bugün Lille karşısında nasıl oynamalı? Maçtan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?Orta üçlü enerjisi yüksek oyunculardan kurulmalı3. ön eleme için oldukça zor bir kura çekti. Lille oturmuş bir sistemi olan, temposu yüksek bir takım. Fenerbahçe'de ise daha henüz taşlar yerine tam oturmuş değil. Önemli yeni transferlerden daha katkı alınamıyor.Bilhassa orta üçlü enerjik oyunculardan kurulmalı. Defans bloğu geniş alanda yakalanmamalı ve kontrollü bir futbol ilk maç için avantajlı bir skor getirebilir.Mourinho minimum riskle rakibine azap çektirecekMourinho, eleme maçlarının şifresini Lugano eşleşmesi gerçekleştiğinde verdi. Dedi ki; "Kendi stadımıza avantajlı gitmek istiyoruz." Kupa koleksiyoncusu bir teknik adam, bu kritik eşleşmede ve Şampiyonlar Ligi yolunda riski minimuma indirip rakibine 'azap' çektirecektir.Sezon başı olması, karşımıza tam bir 'ustalar savaşı'nı getiriyor. Mourinho kenarda, Tadic ve Dzeko sahada müthiş yönetmenler olarak ve Ferdi ile Maximin gibi enerji depoları ile Fenerbahçe, Lille'e tuzak kuracak ve işlemesi için sabırla bekleyecek.İlk yapılması gereken kaleyi gole kapatmakimza attıktan sonra Şampiyonlar Ligi grupları öncesinde 3 tur geçmenin zorluğundan bahsediyordu. Bu, kadrosuna güvenip güvenmemekle alakalı değildi. Milli takımdan geç gelen oyuncular, yoğun sıcaktaki idmanlar… Kendisine sorsanız, 'hazır değiliz' derler. Ama takvim bugün Lille karşısına çıkmayı gerektiriyor.Karşı tarafta Jonathan David gibi bir tehlike varken F.Bahçe'nin elinde orta saha derinliğine geldiği zaman oyunu yönlendirebilen Dzeko var. Deplasmanda ilk maçı oynuyorsanız denginiz bir rakip karşısında ilk yapmanız gereken, kalenizi gole kapatmak ya da az gol yemektir. Başa baş bir mücadele bekliyorum.