Başkan ile konuşacağız!

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla savunmanın vazgeçilmezi olan Milan Skriniar, kulüpteki geleceği ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli takımda forma giymekten çok mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Slovak stoper şu ifadeleri kullandı:

KENDİMİ ilk geldiğim andan itibaren çok iyi hissediyorum. Mourinho ile gelmeden önce konuştum. Her maç elimden gelenin en iyisini takım için vermeye çalışıyorum. Her zaman daha iyi olabiliriz.

BİZİM için her maç final niteliğinde. Başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmayı düşünmeliyiz. Sivasspor maçını da kazanmak zorundayız. 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonu ne olacağını göreceğiz.

'BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN AİLEM'



İLK günden beri taraftarlarımızın vermiş olduğu desteği hissediyorum. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan destek mesajları gönderiyorlar.

BURADA devam edip etmeyeceğim konusunda doğru zaman geldiğinde sportif direktör ve başkanımızla geleceğimi konuşacağız. Sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı gelince de konuşacağız.

AİLEM benim için çok önemli. Sol kolumu dövmelerimle kızıma adadım. Sağ kolumu da diğer kızıma adamayı düşünüyorum. Daha fazla çocuğum olursa iki bacağım daha var.



MAUİ'NİN DURUŞU!

Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin anlamını açıklayan Skriniar, "Büyük kızım Charlotte, çizgi animasyon Moana'yı çok seviyor. Bu filmde bir karakter olan Maui'nin duruşunu gol sevincimde taklit etmek istedim" dedi.



HESAPLAR MAXIMIN'DEN

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan- Saint Maximin, dün Fenerium'u ziyaret etti ve o an alışverişte olan herkesin hesabını ödedi. Taraftarları çok sevdiğini söyleyen başarılı sol kanat, "Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim" dedi.