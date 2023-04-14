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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Bekle beni Flamengo!

Samet YÜKSEL
Bekle beni Flamengo!

Fenerbahçe’nin Portekizli hocası, Brezilya ekibi ile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Sözleşmesi bitene kadar, 1.5 ay süre istediğini söyledi ve hiç para konuşulmadığının altını çizdi

Çifte kupa hedefiyle kalan maçlarına konsantre olmaya çalışan Fenerbahçe'de Jorge Jesus-Flamengo aşkı gündemi sürekli meşgul ediyordu. Bu iddialar, Portekizli hocanın, Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyi Brezilya basınına açıklamasıyla resmiyet kazandı. UOL'de yer alan haberde Jorge Jesus'un yaptığı telefon görüşmesindeki ses kayıtları tüm gerçeği su yüzüne çıkardı.

ALGI YAPILIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş derbisi sonrası yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Portekizli hoca, ona da sezon sonunda gö




İŞTE O KONUŞMA
- Günaydın dostum! Türkiye'de saat sabah 10:00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var.
- Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.
- Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla (Ali Koç) konuşmam için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.
- Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim.
- Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi.
- İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.




GELENE KADAR MARİO JORGE
BREZILYA basını, Flamengo'nun Jorge Jesus'u geri almak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyor. TV Globo'dan Gazeteci Gabriela Moreira'nın haberine göre, kırmızı-siyahlılar başlangıçtaki duruşunu değiştirdi. Önce Sevilla'nın eski hocası Arjantinli Jorge Sampaoli'ye dönme durumu vardı ama Avrupa'da iki kupa kaldırma şansı olan Jorge Jesus beklenecek. O gelene kadar Brezilya Şampiyonası için 8, Libertadores için 3 ve Copa do Brasil için 2 maça, Mario Jorge çıkaracak.





GÜNÜN SORUSU

Jorge Jesus'un Flamengo ile görüştüğü ve 1.5 ay süre istediği artık gün yüzüne çıktı... Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe yönetimi yaşananlardan sonra radikal bir kararla hocayı göndermeli mi yoksa 1.5 ay idare mi etmeli?

GÜRCAN BİLGİÇ
Profesyonellikle açıklayamazsınız!
Jorge Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Flamengo'nun teklifini bekledi. Şimdi eski kulübü krizde, taraftarı isyanda, başkanı da Jesus ile yangını söndürmek istiyor. Bizde lig bitiyor, orada yeni başlıyor. Hocanın bu görüşmeyi yapması çok doğal… Ortaya çıkmasından sonra esen fırtına da doğal. "Taraftar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor" dedikten sonra yeni sezon için görüşmeler yapmak, 'profesyonelce' diyerek açıklanamaz. Fenerbahçe ile sert bir sezon geçirirken, tüm konsantrasyonunu kendi kulübüne ve futbolcularına vermesi gerekirken, Brezilya için ev ve uçak rezervasyonu yapan bir teknik adam olacak. Endüstriyel futbolda bu gelişmelere 'Normal' denilebilir. Ama bizim yapımız, Fenerbahçe taraftarının yaşadıklarından sonra hocaya inanması mümkün değil. Jesus ya imzayı atıp sözleşmesini uzatmalı, ya da bu iyi günlerde veda kucaklaşmasını yapmalı

AHMET ÇAKAR
Beşiktaş derbisi sonrası gönderirdim
Jesus, içinde etik dışı müthiş bir yapı barındırıyor. Müthiş bir kibri ve egosu var. Daha ağırını söylüyorum, o iyi bir insan değil. Türkiye'ye geldiğinde herkesin sevgilisiydi. Aylar geçtikçe o sevimli dede önce huysuz ihtiyara dönüştü, şimdiyse pek fazla insana sempatik gelmediğini düşünüyorum. Oyuncu tercihlerini sabote edercesine yanlış kullanması, kenarda hakemlere saygısız tavırlarıyla Fenerbahçe'ye zarar verdi. Ben Ali Koç'un yerinde olsaydım, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gönderirdim. Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Jorge Jesus kalmayacak, hatta kalmamalı. Fenerbahçe'ye hangi katkıda bulundu, koskoca bir hiç. Aldığı oyuncuların çoğu patladı. Büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Üstelik Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerinden yediği gol sayısı 7. Bu şartlarda hiç kimse 'Jesus başarılı oldu' diyemez. Ne saha içi sonuçlarıyla ne de saha dışı tavır ve davranışlarıyla.

ALİ GÜLTİKEN
Bu kalibrede hocayla yaşananlar normal
Kısa süreli yapılan mukavelelerin bu tür zorlukları var. Sözleşmeyi böyle yaptıysanız bunu kabul etmek zorundasınız. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın hocasının artık final noktasına gelindiği bir süreçte sözleşmesini feshetmek doğru bir davranış olmaz. Sonucunda buraya kadar sistem ve organizasyonu o getirdi. Hoca değişikliği demek, bunların hepsinin sil baştan yenilenmesi demek ki bu dönem için çok riskli bir karar olur. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen hâlâ şampiyonluk ihtimali ortada duruyor. Bu kalibredeki teknik adamlarla çalışıyorsanız, bu tür ortaya çıkan durumları da kabul etmeniz gerekiyor. Avrupa'da da, Güney Amerika'da da bunlar yaşanan normal durumlar olarak kabul görüyor. Takımın bu durumdan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk hedefi oyuncular için en büyük motivasyondur. Onun varlığı takımı hala diri tutuyor.

BÜLENT TİMURLENK
Jesus yeni sezonda İstanbul'da olmaz
Emre Belözoğlu, Sivas maçını kazansaydı şampiyon hoca olacaktı, kaybedince 'Tecrübesiz' diyerek başka arayışlara girildi. F.Bahçe, G.Saray'ın 6 puan gerisinde. Şampiyonluk kaybedildiğinde, herkes dönüp Brezilya Milli Takımı, Flamengo dedikoduları çıktığı andan itibaren 'Jesus ilk 4 aydaki konsantrasyonunu kaybetti' diyecek. Basit bir örnek vereyim, İspanya Yaş Altı Milli Takımlarında her yaş grubunda çalışıp A Milli Takımı hak eden ve 2018 Dünya Kupası'na giden Julen Lopetegui, Rusya'da turnuva başlamadan 3 gün önce Real Madrid tarafından yeni sezonun hocası olarak resmen ilan edilince federasyon gözünün yaşına bakmadı ve ilk uçağa bindirip Madrid'e yolladı. İspanyol Milli Takımını da finallerde Fernando Hierro yönetti. Bir işi layığıyla yapmak lazım. Bir insanın iki kişiyle flört etmesi gibi bu durum. Karar elbette F.Bahçe yönetiminin. Bildiğimiz tek gerçek yeni sezonda Jesus, İstanbul'da olmaz.

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