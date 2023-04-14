Bekle beni Flamengo!

GÜNÜN SORUSU

Çifte kupa hedefiyle kalan maçlarına konsantre olmaya çalışan Fenerbahçe'de Jorge Jesus-Flamengo aşkı gündemi sürekli meşgul ediyordu. Bu iddialar, Portekizli hocanın,ile yaptığı görüşmeyi Brezilya basınına açıklamasıyla resmiyet kazandı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş derbisi sonrası yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Portekizli hoca, ona da sezon sonunda gö- Günaydın dostum! Türkiye'de saat sabah 10:00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var.- Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.- Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla (Ali Koç) konuşmam için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.- Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim.- Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi.- İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.BREZILYA basını, Flamengo'nun Jorge Jesus'u geri almak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyor.'nın haberine göre, kırmızı-siyahlılar başlangıçtaki duruşunu değiştirdi. Önce Sevilla'nın eski hocası Arjantinli Jorge Sampaoli'ye dönme durumu vardı ama Avrupa'da iki kupa kaldırma şansı olan Jorge Jesus beklenecek. O gelene kadarçıkaracak.Profesyonellikle açıklayamazsınız!Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Flamengo'nun teklifini bekledi. Şimdi eski kulübü krizde, taraftarı isyanda, başkanı daBizde lig bitiyor, orada yeni başlıyor. Hocanın bu görüşmeyi yapması çok doğal… Ortaya çıkmasından sonra esen fırtına da doğal.dedikten sonra yeni sezon için görüşmeler yapmak,diyerek açıklanamaz. Fenerbahçe ile sert bir sezon geçirirken, tüm konsantrasyonunu kendi kulübüne ve futbolcularına vermesi gerekirken,Endüstriyel futbolda bu gelişmelere 'Normal' denilebilir. Ama bizim yapımız, Fenerbahçe taraftarının yaşadıklarından sonra hocaya inanması mümkün değil.Beşiktaş derbisi sonrası gönderirdimiçinde etik dışı müthiş bir yapı barındırıyor. Müthiş bir kibri ve egosu var.Türkiye'ye geldiğinde herkesin sevgilisiydi. Aylar geçtikçe oşimdiyse pek fazla insana sempatik gelmediğini düşünüyorum. Oyuncu tercihlerini sabote edercesine yanlış kullanması, kenarda hakemlere saygısız tavırlarıyla Fenerbahçe'ye zarar verdi.Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Jorge Jesus kalmayacak, hatta kalmamalı. Fenerbahçe'ye hangi katkıda bulundu, koskoca bir hiç. Aldığı oyuncuların çoğu patladı. Büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Üstelik Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerinden yediği gol sayısı 7. Bu şartlarda hiç kimsediyemez. Ne saha içi sonuçlarıyla ne de saha dışı tavır ve davranışlarıyla.Bu kalibrede hocayla yaşananlar normalSözleşmeyi böyle yaptıysanızbunu kabul etmek zorundasınız. Şampiyonlukyarışında olan bir takımın hocasınınSonucunda buraya kadar sistem ve organizasyonuo getirdi. Hoca değişikliği demek, bunların hepsininsil baştan yenilenmesi demek ki bu dönemiçin çok riskli bir karar olur. Fenerbahçe'nin herşeye rağmen hâlâ şampiyonluk ihtimali ortadaduruyor.Avrupa'dada, Güney Amerika'da da bunlar yaşanan normaldurumlar olarak kabul görüyor.Şampiyonluk hedefi oyuncular içinen büyük motivasyondur. Onun varlığıtakımı hala diri tutuyor.Jesus yeni sezonda İstanbul'da olmazBelözoğlu, Sivas maçını kazansaydı şampiyon hoca olacaktı, kaybedince' diyerek başka arayışlara girildi. F.Bahçe, G.Saray'ın 6 puan gerisinde. Şampiyonluk kaybedildiğinde, herkes dönüp Brezilya Milli Takımı, Flamengo dedikoduları çıktığı andan itibarendiyecek. Basit bir örnek vereyim, İspanya Yaş Altı Milli Takımlarında her yaş grubunda çalışıp A Milli Takımı hak eden ve 2018 Dünya Kupası'na gidenİspanyol Milli Takımını da finallerde Fernando Hierro yönetti. Bir işi layığıyla yapmak lazım. Bir insanın iki kişiyle flört etmesi gibi bu durum. Karar elbette F.Bahçe yönetiminin.