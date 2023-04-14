Bekle beni Flamengo!

Fenerbahçe’nin Portekizli hocası, Brezilya ekibi ile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Sözleşmesi bitene kadar, 1.5 ay süre istediğini söyledi ve hiç para konuşulmadığının altını çizdi
Çifte kupa hedefiyle kalan maçlarına konsantre olmaya çalışan Fenerbahçe'de Jorge Jesus-Flamengo aşkı gündemi sürekli meşgul ediyordu. Bu iddialar, Portekizli hocanın, Flamengo'nun futboldansorumluyardımcısı veikinci başkanıolan MarcosBraz ile yaptığı görüşmeyi Brezilya basınına açıklamasıyla resmiyet kazandı. UOL'de yeralan haberdeJorgeJesus'un yaptığıtelefongörüşmesindekises kayıtları tüm gerçeğisu yüzüne çıkardı.
ALGI YAPILIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş derbisi sonrası yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Portekizli hoca, ona da sezon sonunda gö
İŞTE O KONUŞMA
- Günaydın dostum! Türkiye'de saat sabah 10:00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var.
- Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.
- Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla (Ali Koç) konuşmam için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.
- Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim.
- Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi.
- İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.
GELENE KADAR MARİO JORGE
BREZILYA basını, Flamengo'nun Jorge Jesus'u geri almak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyor. TV Globo'dan GazeteciGabriela Moreira'nın haberine göre, kırmızı-siyahlılar başlangıçtaki duruşunu değiştirdi. Önce Sevilla'nın eski hocası Arjantinli Jorge Sampaoli'ye dönme durumu vardı ama Avrupa'da iki kupa kaldırma şansı olan Jorge Jesus beklenecek. O gelene kadar Brezilya Şampiyonası için 8,Libertadores için 3 ve Copa do Brasiliçin 2 maça, Mario Jorge çıkaracak.
GÜNÜN SORUSU
Jorge Jesus'un Flamengo ile görüştüğü ve 1.5 ay süre istediği artık gün yüzüne çıktı... Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe yönetimi yaşananlardan sonra radikal bir kararla hocayı göndermeli mi yoksa 1.5 ay idare mi etmeli?
GÜRCAN BİLGİÇ
Profesyonellikle açıklayamazsınız! Jorge Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Flamengo'nun teklifini bekledi. Şimdi eski kulübü krizde, taraftarı isyanda, başkanı da Jesus ile yangınısöndürmek istiyor. Bizde lig bitiyor, orada yeni başlıyor. Hocanın bu görüşmeyi yapması çok doğal… Ortaya çıkmasından sonra esen fırtına da doğal. "Taraftar bizim kadar şampiyonluğainanmıyor" dedikten sonra yeni sezon için görüşmeler yapmak, 'profesyonelce' diyerek açıklanamaz. Fenerbahçe ile sert bir sezon geçirirken, tüm konsantrasyonunu kendi kulübüne ve futbolcularına vermesi gerekirken, Brezilya için ev ve uçakrezervasyonu yapan bir teknik adam olacak. Endüstriyel futbolda bu gelişmelere 'Normal' denilebilir. Ama bizim yapımız, Fenerbahçe taraftarının yaşadıklarından sonra hocaya inanması mümkün değil. Jesus ya imzayı atıp sözleşmesiniuzatmalı, ya da bu iyi günlerdeveda kucaklaşmasını yapmalı
AHMET ÇAKAR
Beşiktaş derbisi sonrası gönderirdim Jesus, içinde etik dışı müthiş bir yapı barındırıyor. Müthiş bir kibri ve egosu var. Daha ağırını söylüyorum,o iyi bir insan değil. Türkiye'ye geldiğinde herkesin sevgilisiydi. Aylar geçtikçe o sevimlidede önce huysuz ihtiyara dönüştü, şimdiyse pek fazla insana sempatik gelmediğini düşünüyorum. Oyuncu tercihlerini sabote edercesine yanlış kullanması, kenarda hakemlere saygısız tavırlarıyla Fenerbahçe'ye zarar verdi. Ben Ali Koç'unyerinde olsaydım, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasıgönderirdim. Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Jorge Jesus kalmayacak, hatta kalmamalı. Fenerbahçe'ye hangi katkıda bulundu, koskoca bir hiç. Aldığı oyuncuların çoğu patladı. Büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Üstelik Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerinden yediği gol sayısı 7. Bu şartlarda hiç kimse 'Jesus başarılı oldu' diyemez. Ne saha içi sonuçlarıyla ne de saha dışı tavır ve davranışlarıyla.
ALİ GÜLTİKEN
Bu kalibrede hocayla yaşananlar normal Kısa süreli yapılan mukavelelerin bu türzorlukları var. Sözleşmeyi böyle yaptıysanızbunu kabul etmek zorundasınız. Şampiyonlukyarışında olan bir takımın hocasının artık finalnoktasına gelindiği bir süreçte sözleşmesinifeshetmek doğru bir davranış olmaz.Sonucunda buraya kadar sistem ve organizasyonuo getirdi. Hoca değişikliği demek, bunların hepsininsil baştan yenilenmesi demek ki bu dönemiçin çok riskli bir karar olur. Fenerbahçe'nin herşeye rağmen hâlâ şampiyonluk ihtimali ortadaduruyor. Bu kalibredeki teknik adamlarlaçalışıyorsanız, bu tür ortaya çıkan durumlarıda kabul etmeniz gerekiyor. Avrupa'dada, Güney Amerika'da da bunlar yaşanan normaldurumlar olarak kabul görüyor. Takımın budurumdan çok etkileneceğini düşünmüyorum.Şampiyonluk hedefi oyuncular içinen büyük motivasyondur. Onun varlığıtakımı hala diri tutuyor.
BÜLENT TİMURLENK
Jesus yeni sezonda İstanbul'da olmaz Emre Belözoğlu, Sivas maçını kazansaydı şampiyon hoca olacaktı, kaybedince 'Tecrübesiz' diyerek başka arayışlara girildi. F.Bahçe, G.Saray'ın 6 puan gerisinde. Şampiyonluk kaybedildiğinde, herkes dönüp Brezilya Milli Takımı, Flamengo dedikoduları çıktığı andan itibaren 'Jesus ilk 4 aydaki konsantrasyonunukaybetti' diyecek. Basit bir örnek vereyim, İspanya Yaş Altı Milli Takımlarında her yaş grubunda çalışıp A Milli Takımı hak eden ve 2018 Dünya Kupası'na giden Julen Lopetegui, Rusya'daturnuva başlamadan 3 gün önce RealMadrid tarafından yeni sezonun hocası olarakresmen ilan edilince federasyon gözününyaşına bakmadı ve ilk uçağa bindirip Madrid'eyolladı. İspanyol Milli Takımını da finallerde Fernando Hierro yönetti. Bir işi layığıyla yapmak lazım. Bir insanın iki kişiyle flört etmesi gibi bu durum. Karar elbette F.Bahçe yönetiminin. Bildiğimiz tek gerçek yenisezonda Jesus, İstanbul'da olmaz.