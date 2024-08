Bekleyecek zaman yok!

SORU:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bu karşılaşmada orta sahadaki sorun iyice kendini gösterdi.Özellikle Brezilyalı yıldızın bölgesinde oynayan Krunic'in performansı orta sahaya yapılacak olan transferi acil bir noktaya getirdi. Mutlaka Devler Arenası'nda olmak isteyen sarılacivertli yönetim, listesindeki oyuncularla tekrar iletişime geçerek görüşmelerde vites artırdı.Listesinin ilk sırasında olan Sofyan Amrabat için Fiorentina'nın 15 milyon Euro bonservis talep etmesi, oyuncunun da yıllık 5 milyon Euro'luk maaş beklentisi ve M.United'a gitme planları pazarlıkları yavaşlatmıştı.Norveçli futbolcunun olumlu yaklaşımıyla görüşmeler sıklaştırıldı ve bu transfer için 15 milyon Euro gözden çıkarıldı.Listenin üçüncü sırasında ise Galatasaray'ın da çok istediği Wendel var…Başkan Ali Koç'un, Rus kulübüyle arasının çok yakın olduğu da biliniyor. Ancak oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkış sonrası Zenit'in fiyat artırdığı ve 60 milyon Euro'ya oyuncuyu satmayı hedeflediği iddia edilmişti. G.Saray, yıldız futbolcu için 20 milyon Euro önermiş ancak alamamıştı.Portekizli teknik adamı yakından takip eden Avrupa basını, F.Bahçe'nin deplasmandaki Lille yenilgisini manşetlere taşıdıDÜNYACA ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki macerasını Avrupa basını da yakından takip ediyor.: Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusunu hissetti.Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu.Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu.Lille, Fenerbahçe'yi 2- 1 mağlup etti ve Jose Mourinho'yu tur için büyük riske attı.Mourinho, Fred'e jest yaptıgerçek bir çilingir. Geçen sezon da oynamadığı maçlarda Fenerbahçe ofansif olarak ciddi sıkıntılar yaşadı. Ama önceki gece oynanan Lille karşılaşması için sorunlar daha çok defansifti. Rakip teknik direktör, Ferdi'nin kanadını çok oyuncuyla tehdit etti, buradan iki de gol çıkardı.Mourinho her iki golde de haklı olarak kişisel hatalardan şikâyetçi oldu. Fakat böyle bir mücadelenin temeline Fred'i koymak, böyle bir kadro varken çok doğru değil.İrfan Can Kahveci hamlesinden sonra ya da Djiku'nun orta sahaya geçmesiyle neler fark ettiğini de gördük. Dolayısıyla ben Jose Mourinho'nun Fred'e jest yaptığını düşünüyorum. Oyuncusunu onore etti. İyileşmesini de hızlandırdı.Üstü kapalı transfer mesajıFred'e müzmin sakat demekten vazgeçmeliyiz. Brezilyalının darbe alıp yan bağları zedelendi. Sorun yokluğunda onun pozisyonunu doldurabilecek bir oyuncunun olmaması. Jose Mourinho da 'Özledim' diyerek üstü kapalı da olsa 8 numaraya transfer istiyor. Bunu de yapabilmek için para elbette lazım da öncelikle Portekizlinin elindeki şişkin kadroyu azaltmak gerekiyor.Birçok mevkide ikinci adamları gayet kaliteli olan Fenerbahçe'nin, Fred'in yerine de oynayabilecek bir ismi bulması gerekiyor. Tabii ki bütün bunlar Lille rövanşı sonrası icraatlar. Fransızlara karşıOnu Fenerbaçe'ye getiren performans 8 numara performansıydı.Yerini doldurmak kolay olmazsenenin en önemli oyuncusu tesadüfen Fred olmadı. Takıma kattığı dinamizm muazzamdı. Hem hücum hattının hem de savunma hattının performansını varlığıyla da yokluğuyla da çok etkiledi. Şu anda Jose Mourinho'nun bu sözleri kullanması son derece doğal.Çünkü savunmada takım olarak skor avantajını rakibin eline vermediğiniz her maçta, Fenerbahçe'nin hücumda bu kadroyla iyi işler yapabileceğinin farkında. Aslında işin özeti şu; Fred, Fenerbahçe takımının oyun dengesini belirleyen isim. Onu yalnızca Mourinho değil Fenerbahçe takım oyuncuları ve taraftarları da özlüyor. Fred yeri kolay doldurulabilecek, alternatifi üretilebilecek bir oyuncu da değil. Çok fazla ekstrası olan bir futbolcu. O yüzden dönene kadar Mourinho'nun özlemi devam edecek.