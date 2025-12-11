Ben hiçbir zaman ağlamam!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Brann maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Yaşının genç olmasına rağmen yaklaşık 800. basın toplantısını düzenlediğini belirten 40 yaşındaki İtalyan hoca şunları söyledi: "Ferencvaros maçında çok eksiğimiz vardı. Bunun zorluğunu yaşadık. Yarın (bugün) kulübede 4 oyuncumuz olacak ama ben bu durumdan dolayı hiçbir zaman ağlamam. Takım içindeki en iyi çözümü bulmanız gerekiyor. Bunu iyi anlamda söylüyorum, sahada çete gibi olmalıyız. Bu zaten hem Türkler'in hem biz İtalyanlar'ın içinde olan bir şey."

EN-NESYRİ AVRUPA'DA İYİ

Santrfor pozisyonunda çözümün Youssef En-Nesyri olduğunu dile getiren Tedesco, "Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar oynadı. Stuttgart karşısında çok üst seviyedeydi. Nice maçında da öyleydi. Avrupa'ya hep onunla başladık. Asensio kas sorunları nedeniyle kadroda olmayacak. Umarız Konya maçında hazır olur. Hem En-Nesyri hem Talisca ile beraber oynayacağız. Bu seviyedeki maçlarda şanslar yüzde 50-50 oluyor" diye konuştu.

TRANSFERDE İSİM VERMEM

Genç çalıştırıcı transfer konusunda "Genel olarak ben takımımdan memnunum. Her takımın gözünün açık olması gerekir transfer pazarında fırsat olur diye. Ben net isim belirten bir teknik direktör değilim. Fırsat doğarsa başkanla ve Devin Özek ile oturur konuşuruz" derken, kadro dışı bırakılan Becao konusunda ise "Detay veremem, bu adil olmaz. Samandıra'da olan her şey ailede kalır" ifadesini kullandı.