Ben sana mecburum!

Türkiye'deFenerbahçe; sahadalig ve Avrupa mücadelesiverirken, yönetim de elindekiÖncelik UEFA listesinede isimleri yazılmayanUruguaylı Lemossosyal medya hesaplarındanFenerbahçeli fotoğraflarınısilerek ayrılık sinyaliniverdi. Novak ise yarıntransferin biteceği ülkesiÇekya'da kulüp ararken,sarı-lacivertlilerdende bu sezonki parasınıntamamını isteyerek işizorluyor.içindurum oldukça karışık. Fenerbahçe'ninLincoln'den sonraimza attırdığı ikinci isim olanPortekizli oyuncuyu, PSV'denkiralarken yaptığı sözleşmeyekonulanmaddesieli kolu bağlıyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındakioyuncuyukiralayacak kulüpbulsa bilePSV'nin onayvermesi gerekli.Fenerbahçe, küme düşmediği takdirde bugüne kadaranlaşmayı kalıcı hale getirmek zorunda. Bruma, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.K Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, yayıncı kuruluşta 5. haftanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. G.Saray-Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyon için Dallas, "İkinci sarı kartın çok net ve açık olması gerekir. Hakemin sert müdahale etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı.dedi. Ümraniye-Trabzonspor maçında Denswil'in dirseğinin, Umut Nayir'in yüzüne geldiği pozisyon için deifadelerini kullandı. Ankaragücü-Beşiktaş maçında Josef'in taraftarı engellediği için kırmızı kart görmesine deyorumunu yaptı.