Ben sana mecburum!

UEFA listesine yazılmayan Portekizli kanat oyuncusu, transferin bitimine az süre kala kiralanmaya çalışılıyor. Ancak sezon sonu için zorunlu satın alma opsiyonu var
Türkiye'de birincitransfer dönemi 8Eylül'de sona erecek…Fenerbahçe; sahadalig ve Avrupa mücadelesiverirken, yönetim de elindeki17 yabancıyı, 14'e düşürmek içinyoğun mesaide. Öncelik UEFA listesinede isimleri yazılmayan Novak, Lemosve Bruma'da… Uruguaylı Lemossosyal medya hesaplarındanFenerbahçeli fotoğraflarınısilerek ayrılık sinyaliniverdi. Novak ise yarıntransferin biteceği ülkesiÇekya'da kulüp ararken,sarı-lacivertlilerdende bu sezonki parasınıntamamını isteyerek işizorluyor.
KULÜBÜN İKİNCİ İMZA ATTIRDIĞI İSİM
Jesus'un en son 25 gün önceforma verdiği Bruma içindurum oldukça karışık. Fenerbahçe'ninLincoln'den sonraimza attırdığı ikinci isim olanPortekizli oyuncuyu, PSV'denkiralarken yaptığı sözleşmeyekonulan 'F.Bahçe, küme düşmedikçe4 milyon Euro satınalma opsiyonu kullanılmasızorunlu' maddesieli kolu bağlıyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındakioyuncuyukiralayacak kulüpbulsa bilePSV'nin onayvermesi gerekli.
1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe, küme düşmediği takdirde bugüne kadar 5 maçta 192 dakikasüre alan Portekizli oyuncuyusezon sonunda PSV'ye 4 milyonEuro (72 milyon TL) ödeyerek anlaşmayı kalıcı hale getirmek zorunda. Bruma, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
'BU KARAR HAYAL KIRIKLIĞI' MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, yayıncı kuruluşta 5. haftanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. G.Saray-Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyon için Dallas, "İkinci sarı kartın çok net ve açık olması gerekir. Hakemin sert müdahale etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu pozisyonu esgeçebilirdi" dedi. Ümraniye-Trabzonspor maçında Denswil'in dirseğinin, Umut Nayir'in yüzüne geldiği pozisyon için de "Faul sözkonusu olabilir ama çok net değil,hakem için zorlayıcı olabilir. Çok netbir pozisyon olmadığı için VAR'ın devreyegirmesine de gerek yok" ifadelerini kullandı. Ankaragücü-Beşiktaş maçında Josef'in taraftarı engellediği için kırmızı kart görmesine de "Seyirciyemüdahale etmesi kurallara aykırı. İster birantrenöre, ister bir taraftara eylem olsunsonucu kırmızı kart oluyor" yorumunu yaptı.