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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Ben sana mecburum!

UĞUR ÇEM
Ben sana mecburum!

UEFA listesine yazılmayan Portekizli kanat oyuncusu, transferin bitimine az süre kala kiralanmaya çalışılıyor. Ancak sezon sonu için zorunlu satın alma opsiyonu var

Türkiye'de birinci transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek… Fenerbahçe; sahada lig ve Avrupa mücadelesi verirken, yönetim de elindeki 17 yabancıyı, 14'e düşürmek için yoğun mesaide. Öncelik UEFA listesine de isimleri yazılmayan Novak, Lemos ve Bruma'da… Uruguaylı Lemos sosyal medya hesaplarından Fenerbahçeli fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalini verdi. Novak ise yarın transferin biteceği ülkesi Çekya'da kulüp ararken, sarı-lacivertlilerden de bu sezonki parasının tamamını isteyerek işi zorluyor.

KULÜBÜN İKİNCİ İMZA ATTIRDIĞI İSİM
Jesus'un en son 25 gün önce forma verdiği Bruma için durum oldukça karışık. Fenerbahçe'nin Lincoln'den sonra imza attırdığı ikinci isim olan Portekizli oyuncuyu, PSV'den kiralarken yaptığı sözleşmeye konulan 'F.Bahçe, küme düşmedikçe 4 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılması zorunlu' maddesi eli kolu bağlıyor. Sarı- lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralayacak kulüp bulsa bile PSV'nin onay vermesi gerekli.

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe, küme düşmediği takdirde bugüne kadar 5 maçta 192 dakika süre alan Portekizli oyuncuyu sezon sonunda PSV'ye 4 milyon Euro (72 milyon TL) ödeyerek anlaşmayı kalıcı hale getirmek zorunda. Bruma, sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

'BU KARAR HAYAL KIRIKLIĞI'
MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, yayıncı kuruluşta 5. haftanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. G.Saray-Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyon için Dallas, "İkinci sarı kartın çok net ve açık olması gerekir. Hakemin sert müdahale etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu pozisyonu es geçebilirdi" dedi. Ümraniye-Trabzonspor maçında Denswil'in dirseğinin, Umut Nayir'in yüzüne geldiği pozisyon için de "Faul söz konusu olabilir ama çok net değil, hakem için zorlayıcı olabilir. Çok net bir pozisyon olmadığı için VAR'ın devreye girmesine de gerek yok" ifadelerini kullandı. Ankaragücü-Beşiktaş maçında Josef'in taraftarı engellediği için kırmızı kart görmesine de "Seyirciye müdahale etmesi kurallara aykırı. İster bir antrenöre, ister bir taraftara eylem olsun sonucu kırmızı kart oluyor" yorumunu yaptı.

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