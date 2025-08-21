Benfica’dan Kerem’e izin yok!

Fenerbahçe, uzun süredir transferini bitirmeye çalıştığı ve kendisiyle anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen haberle şok geçirdi. Portekiz basınından Record'a göre;26 yaşındaki sol kanat için sarı-laciverti ekip, son olarak 22.5 milyon Euro bonservis artı 2.5 milyon Euro bonus teklif etmişti. O Jogo ise transferin Benfica yönetiminin, F.Bahçe'den talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle durduğunu belirtti.Daha sonra bu paylaşım sildi ancak kısa süre içinde herhangi bir düzenleme yapmadan tekrar aynı şekilde twet attı.