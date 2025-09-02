Beni polemiğe çekemezsiniz!

Mourinho ile yollarını ayıran F.Bahçe, transfer bombalarını patlattı. Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Kanarya, Manchester City'den kaleci Ederson'u ve PSG'den on numara Asensio'yu renklerine bağladı. 4 yıllık imzayı atan ve çubuklu formayı giyen Kerem, yaptığı "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" açıklamasına da değindi. Benfica maçında F.Bahçe'ye attığı golü hatırlatan milli futbolcu şöyle konuştu: "Benfica'nın turu atlamasından sonra işler değişir diye düşündüm ama taraftarımız ve yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler."

TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

"İşte bu şerefli davranışlar, dünkü (önceki günkü) açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. F.Bahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden olmak tek hedefim."