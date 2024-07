Bir kanat daha istiyorum!

Fenerbahçe'nin şu an mevcut kadrosunda kanat bölgesinde 6 futbolcu var;Teknik direktör Jose Mourinho, her iki kenar için elinde kalabalık bir futbolcu topluluğu olsa da yönetimden kanada takviye yapılmasını talep etti. Her iki kenarda da görev yapabilen bir isim isteyen Portekizli hocanın, üç kulvarda birden çıkacakları yoğun maç temposunu düşünerek böyle bir karar aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından sarılacivertli kurmaylar arayışlara başladı.Mourinho, Cengiz Ünder ve Emre Mor'u gelecek sezonun oyun planlamasında düşünmüyor.Ancak Cengiz'in kalmaktan yana tavır koyduğu belirtildi. Başkan Ali Koç ve ekibi, oyuncuyu 10 milyon Euro bandında bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Jose Mourinho, Kent'i alternatif olarak düşünürken Emre Mor'un taliplilerin çıkması halinde satılabileceğini sarı-lacivertli kurmaylara iletti.Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Divan Kurulu üyeleri, Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birbirlerine sarılarak selamlaşması büyük alkış aldı. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı konuşmada "Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği tablo çok değerlidir. Başkanlarımızın bu mesajı bizim için belirleyicidir. Küskünlükler son bulmalı. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe çağını başlatmalıyız. Bir ve beraber olduğumuzda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur" ifadelerini kullandı.