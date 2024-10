‘Bizim için de gol at İrfan’

A Milli Ta- kım'ın Karadağ ve İzlanda maçlarında 1'er gol atan İrfan Can Kahveci, Samandıra'ya dönüşte teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen diyaloğu aktardı. Tecrübeli oyuncu, "Hoca beni gördü ve tebrik etti. 'Çok güzel goldü' dedi. 'Bizim için de at' diye ekledi. Ben de 'İnşallah' dedim. Umarım Samsun'da golle başlarım" ifadelerini kullandı. Taraftarın sürekli yanında olmasının kendisine güç verdiğini belirten milli futbolcu, "Onlar İrfan İrfan diye bağırdıkça tüylerim diken diken oluyor. Gollerimle karşılık vermek istiyorum" diye konuştu. Gol attıkça hırslandığının altını çizen İrfan Can, "Milli Takım'a gitmeden önce de hırslıydım. Bu gollere ihtiyacım vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Samsun deplasmanı zor. Oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun'a gol atarım" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu, hedeflerinden birinin de Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ndeki bir maçta hat-trick yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.