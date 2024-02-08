Bizim takımda problem olmaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kupada yola devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. Saha zemininin çok kötü olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Burada futbol oyanamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu ve ne zaman aramıza dönecek belli değil. Oyuncularım devre arasında bu durumdan şikâyet etti.Bu kötü şartlara rağmen oyuncularım çok disiplinli oynadılar" dedi. Golleri atan Batshuayi'nin yeterince şans bulamamasının sorun yaratıp yaratmadığı hakkındaki soruya dayanıtını veren tecrübeli çalıştırıcı, transfer hakkında iseyorumunu yaptı.SÜPER Lig'de üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 14 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. En son 30 Kasım 2023'te Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a mağlup olan sarı-lacivertli ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.yedek kulübesinin güncel piyasa değeri dudak uçuklatacak cinstendi. Müsabakada ilk 11'de tercih edilmeyen Livakovic, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko, Tadic, Kent, Cengiz Ünder, Krunic, Szymanski ve Efekan Karayazı'nın toplam değerleri(3 milyar 425 milyon TL) buldu.