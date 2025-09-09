Bu kumaşa bu Terzic

29 Ağustos'ta Benfica maçının kaybedilmesinin ve Şampiyonlar Ligi hayalinin bitmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbaçe yönetimi, teknik direktör adayları arasından tercihini yaptı. Hazır kıta olarak bekleyen, asbaşkan Hamdi Akın ve futbol direktörü Devin Özek'e sunum yapan İsmail Kartal seçilmedi ve yabancı teknik adamda karar kılındı. Başkan Ali Koç, pazar günü katıldığı bir toplantıda nihai kararın 1-2 gün içinde verileceğini bildirmişti. Dün resmi olarak bir duyuru yapılmadı ancak bugün sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünün açıklanacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

Ali Koç, yaptığı açıklamada yeni hocanın Alman ekolünden olacağını söylerken "Kadromuzdan Avrupa beklentisi var. Yıldız yönetimi Avrupalı hocaları ön plana çıkarıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle Edin Terzic'in ismi öne çıktı. Scout olarak 2010'da göreve başladığı Dortmund'da altyapılarda çalışan, Beşiktaş (2013-15 Bilic'in yardımcısı) ve West Ham'da yardımcı hocalık yapan Terzic, 2020'de teknik direktör olduğu Dortmund'a 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı. Genel olarak 4-2-3-1 dizilişini tercih eden ve Dortmund'da 96 karşılaşmada 1.93 puan ortalaması yakalayan Almanya doğumlu Terzic ile son detayların görüşüldüğü kaydedildi.

'PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin kendileri için iyi geçtiğini aktaran Özek, "Birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız" dedi. Kadro planlamasında liderlik konusunun önemine de değinin Özek, "Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo, Skriniar ve Edson Alvarez kaptanlık yapmış isimler. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ZİHNİYETİ KAZANDIK

Arjantinli file bekçisini de öven Devin Özek, "Ederson benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Takımımıza çok şey katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk" dedi.