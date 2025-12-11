‘Buradayız’ deme vakti!

Gürcan Bilgiç soru-cevap

1-Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı düşüş, Avrupa'ya yansır mı?

Son 3 maçı berabere bitirdiler. İkisi Kadıköy'deydi (Ferencvaros, Galatasaray) biri deplasmanda (Başakşehir) ve hepsinde pozisyon bulma sorunu yaşadılar. Son maçta Talisca'nın oynaması, rakip ceza alanına etkili giremeyen takımın problemi şutlarla çözmeye çalışmasıydı. Fenerbahçe takım olarak değil ama ön tarafın performansında problemler yaşıyor. Herkes En-Nesyri'yi işaret ediyor ama onun gibi bir santrfora top getirmek gerekiyor. Bunu yapacak organizasyonu son derece yetersiz. Tedesco oyuncularına güveniyor, toz kondurmuyor; haklı da… Çünkü bu yolu onlarla yürüyecek. Ama başta Kerem olmak üzere özellikle de bek hücumlarının bir şekilde kazanılması lazım. Takımın vücut dili de iyi değil. Başakşehir karşılaşmasında neredeyse bütün bire birleri kaybettiler. Skriniar ya da Ederson'un kalitesi takımı taşıdı. Artık bir silkelenmeleri ve yeniden 'buradayız' demeleri lazım.



ÖNCELİK SANTRFOR DEĞİL 8 NUMARA VE STOPER!

2- Fenerbahçe devre arasında transfer yapacak mı?

Ocak ayında Bankalar Birliği tarafından bloke edilen 2.8 milyar TL, Emlak Konut anlaşmasıyla birlikte kulübün kasasına girecek. Yani ciddi bir finansmanı yönetme şansına sahipler. Sadettin Saran'ın da yaklaşımı, verdiği sözler veya Tedesco'nun istediği sistemdeki kilit karakterler muhakkak inceleniyordur. Bu noktada yoğunlaşılan bir santrfor hedefi var. Düşünün İspanya Ligi liderinin en önemli oyuncusu Lewandowski'yi bile bu transfere yakıştıranlar oluyor. Kimse iyi santrforunu devre arasında satmaz. Dolayısıyla F.Bahçe'nin önceliğini bir 8 numara ve stopere ayırması en mantıklısı. Gelen haberler de böyle.