Çabuk olsun çalım atsın asist yapsın

Ocak ayı için sayılı günler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da yönetimle yaptığı transfer görüşmelerini artırdı.Üst üste yaşanan puan kayıplarının nedeni de bu toplantıda Saran tarafından Tedesco'ya soruldu ve transfer istekleri masaya yatırıldı."Çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu." 5-6 isimden oluşan sağ kanat listesine Leverkusen forması giyen Nathan Tella da eklendi. 2028'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Tella, Southampton'dan 23.3 milyon Euro bonservisle alınmıştı. Fenerbahçe cephesinin ilk planı kiralama üzerine olacak.