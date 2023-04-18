Canlanma vakti!

24 yaşındaki eldiven, ortaya koyacağı performansla 1.2 milyon Euro’luk opsiyonu kullanarak bonservisini almayı düşünmeyen yönetimin fikrini değiştirmek için mücadele edecek
Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'densatın alma opsiyonuylakiraladığı İrfan Can Eğribayat, bu sezon kulübeye mahkum kalmış, sadece2 Türkiye Kupası maçında formagiymişti. Altay Bayındır'ın sakatlığı ile Ankaragücü karşılaşmasında eldivenleri giyen 24 yaşındaki İrfan Can, kalan haftalarda kaleyi koruyacak. Fenerbahçe yönetimi, Altay'ınsakatlığına kadar oyuncunun 1.2 milyonEuro'luk opsiyonunu kullanarakbonservisini almaya sıcak bakmıyordu. Fenerbahçe'ye gelirken yedek kalacağını bildiğini, ancak uzun yıllar oynama hedefinde olduğunu belirten file bekçisi, hem takımın şampiyonluk hedefi için mücadele edecek hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.
SEZONU KAPATTI
F.Bahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır dün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı operasyonu geçirdi. Kaptan böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe'nin 7'si Süper Lig, finale çıkılması halinde 3'ü Türkiye Kupası 10 maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin olacak.