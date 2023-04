Canlanma vakti!

Fenerbahçe'nin sezon başındaİrfan Can Eğribayat, bu sezon kulübeye mahkum kalmış,Altay Bayındır'ın sakatlığı ile Ankaragücü karşılaşmasında eldivenleri giyen 24 yaşındaki İrfan Can, kalan haftalarda kaleyi koruyacak. Fenerbahçe yönetimi,Fenerbahçe'ye gelirken yedek kalacağını bildiğini, ancak uzun yıllar oynama hedefinde olduğunu belirten file bekçisi, hem takımın şampiyonluk hedefi için mücadele edecek hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.F.Bahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır dün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı operasyonu geçirdi. Kaptan böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe'nin 7'si Süper Lig, finale çıkılması halinde 3'ü Türkiye Kupası 10 maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin olacak.