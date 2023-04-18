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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Canlanma vakti!

Samet YÜKSEL
Canlanma vakti!

24 yaşındaki eldiven, ortaya koyacağı performansla 1.2 milyon Euro’luk opsiyonu kullanarak bonservisini almayı düşünmeyen yönetimin fikrini değiştirmek için mücadele edecek

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can Eğribayat, bu sezon kulübeye mahkum kalmış, sadece 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Altay Bayındır'ın sakatlığı ile Ankaragücü karşılaşmasında eldivenleri giyen 24 yaşındaki İrfan Can, kalan haftalarda kaleyi koruyacak. Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın sakatlığına kadar oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak bonservisini almaya sıcak bakmıyordu. Fenerbahçe'ye gelirken yedek kalacağını bildiğini, ancak uzun yıllar oynama hedefinde olduğunu belirten file bekçisi, hem takımın şampiyonluk hedefi için mücadele edecek hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

SEZONU KAPATTI
F.Bahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır dün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı operasyonu geçirdi. Kaptan böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe'nin 7'si Süper Lig, finale çıkılması halinde 3'ü Türkiye Kupası 10 maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin olacak.

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