Cehennemde yara almadık!

F.Bahçe ile Benfica arasında 0-0 biten Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile golsüz berabere kalırken, Portekiz basını, Mourinho'nun 'Kadıköy Cehennemi' söylemine gönderme yaptı: İşte o manşetler:

Record: Cehennem sadece kısık bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı, Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

Publico: Benfica, son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

TSF: Benfica, Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

CMJornal: Kartal, cehennemden canlı çıktı.

Sicnoticias: Benfica, İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, kötü futbol oynadılar.

Sportinforma: Benfica, Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.



GEL SEN DE YEDEK KAL!

F.BAHÇE'YE gelmesi beklenen ancak dün sarı-lacivertli takıma karşı forma giyen Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken Jose Mourinho tarafından tebrik edildi. Ancak kareden çok bu hareketi kulübeden izleyen Cengiz Ünder ile tribünde oturan Mert Hakan ve Cenk Tosun konuşuldu. Cengiz'in bakışları için "Gel sen de yedek kal" der gibi bakıyor. "15 milyonluk adam kulübede" yorumları yapıldı.