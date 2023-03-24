Daha fazla ver Ferdi’yi al

enerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. İtalyan ekibi Napoli ile Hollanda temsilcisi Ajax, kulübüyle23 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için müthiş bir rekabete girecek. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'nın iki dev ekibinin genç yıldıza olan ilgisinden memnun ve bir o kadar da rahat.Daha önce Fenerbahçe'den, Ferdi transferinde önceki referanslarına güveniyor. Ajax,Ferdi'yi gelecek adına da iyi bir yatırım olarak görüyor. Genç oyuncunun transferinde bonservis kadar sonraki satıştan pay transferde belirleyici olacak.