Daha fazla ver Ferdi’yi al

Avrupa’nın iki dev kulübünün, oyuncularına olan ilgisinden memnun olan Fenerbahçe yönetimi ise rahat:“Parayı fazla veren alır.”
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. İtalyan ekibi Napoli ile Hollanda temsilcisi Ajax, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesiolan 23 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için müthiş bir rekabete girecek. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'nın iki dev ekibinin genç yıldıza olan ilgisinden memnun ve bir o kadar da rahat. Tok satıcırolündeki Fenerbahçe kapıyı 20 milyon Euro'danaçarken, "Daha fazla veren alır" politikası izleyecek. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas (16.2 milyonEuro) ve Kim Min-Jae'yi (18 milyon Euro) transfereden Napoli, Ferdi transferinde önceki referanslarına güveniyor. Ajax, doğum yeri ve futbol altyapısı Hollandaolan Ferdi'yi gelecek adına da iyi bir yatırım olarak görüyor. Genç oyuncunun transferinde bonservis kadar sonraki satıştan pay transferde belirleyici olacak.