Mourinho takıma ihanet etmiş!

"Hep yapı deniliyor, bazı hocalar da buna sığınıyor ama mücadele etmemiz gereken, içimizdeki yapı."

"Kadro dışılar bir ceza olarak görülmesin. Takım ruhunu ayakta tutmak için bunları yapıyoruz."

"Çok kötü bir sezon öncesi kampı yaşanmış. Tedesco ve Devin Özek göreve devam edecek."



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda gazetecilerin karşısına çıkarken sözlerine "İlk basın toplantım, heyecanlıyım" diyerek başladı. Saran, 20 günlük görev süresini özetlerken "Gelir gelmez herkes neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek diye. Fenerbahçe başkanlığının en zor kısmı bu baskılar altında sakin kalabilmek. Gelir gelmez hocayı göndersek 'Vay be başkana bak raconu kesti' diyeceklerdi. Ama değişik yerlerden gelen oyuncular vardı. Bunlar geldiğinde Mourinho var, geldikten 5 hafta sonra Mourinho gidiyor ki çok kötü bir sezon öncesi antrenman dönemi var. Onun da etkilerini görüyoruz. Üç hafta boş kalınıyor, sonra Tedesco geliyor. Üç hafta sonra 7 senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor ve oyuncuların tanımadığı Sadettin Saran geliyor" tespitlerinde bulundu.



'NE OLURSA OLSUN HOCA KALACAK' DEMİYORUM

Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho ile kötü bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Başkan, "Geçmişi konuşmanın faydası yok. Çok kötü bir sezon öncesi kampı yaşanmış, onun etkilerini görüyoruz. Detaya girmek istemiyorum. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim. 'Ne olursa olsun hocayla devam edeceğiz' demiyoruz, biz başarı odaklıyız. Bazı kararlar alırken Samandıra'yı düşünüyorum. Seçim sürecinde Tedesco'ya verilen birtakım vaatler yerine getirilmemiş. Sonuçta Tedesco benim babamın oğlu değil. Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Popülizm benim eğileceğim bir nokta değil" diye konuştu.



BİZE F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEYENLER ZARAR VERİYOR

GÖREV süresi boyunca camia içinde kulübe zarar verenlere karşı duracağının altını çizen Saran, "İçimizde bize ciddi zararlar verenler var. 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' adı altında Fenerbahçe'ye zarar verenlerle mücadele edeceğim. Seçimi kazandık, Samandıra'ya gittik, kendimizi tanıttık, çıkarken arkadaşlara döndüm 'Yarınki Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Oyuncuların ne kadar etkilendiğini görmüştüm. Tüm bunlar olmuşken ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufak bağı kalmamış olacaktı. Ben bu adamı tanımıyorum. Çağırdım, ekibiyle ve oyuncularla konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra'da yatıp kalkıyor, çalışkan bir adam. Oyuncular onu sevdiği, güvendiği sürece ben arkasında olmaya karar verdim" diye konuştu.



UEFA İLE KONUŞTUK KEREM'DE SORUN YOK

Sadettin Saran, spor kamuoyunda büyük tartışma konusunu olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi konusunda şu bilgiyi verdi: "Kerem'in sözleşmesi bizde var, federasyonda da var. İnceledik, UEFA ile konuşuldu. Burada bir sorun görmüyoruz."



GELİRİMİZ İYİ AMA HARCAMALAR KÖTÜ!

Saran, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak maddelerin kabul edilmesi halinde Bankalar Birliği'nden hemen çıkılabileceğini vurguladı. Saran, "Ayak süren 1-2 banka var, onlara da gerekeni söyledik. Şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. Dışarıdan, profesyonellerden amatör ruhla sponsorluk desteği alıyoruz. Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve diğer CEO'lardan oluşan komite bize destek verecek. Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var. Bunu hep söyledik. Daha iyi bir tablo bırakacağımızdan yüzde 97,6 eminim" dedi.



DEVİN ÖZEK VE DURAN'A HAKSIZLIK EDİLİYOR

Futbol direktörü Devin Özek'le ilgili de konuşan Saran, "Jhon Duran gibi Devin Özek'e haksızlık yapılıyor. Biz kendisini Tedesco'yla bir ekip olarak görüyoruz. Şu anda bu takıma, böyle bir psikolojide, göreve gelir gelmez birini getiriyor olsaydım çok da farklı bir durum olmazdı. Jhon Duran'ın sakatlığı var. Doktoruyla konuştum, MR'larına kendim baktım. Birkaç hafta içinde aramızda olacak. Bir psikolog tuttuk çünkü ihtiyaç vardı. Ali (Koç) Bey ile çok az noktada ortak noktamız var. Liderlik anlayışımız çok farklı" ifadelerini kullandı.

OCAK TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

SARAN, 1.5 yıl içinde şampiyonluk yaşanmazsa görevde kalmayacağı sözünü hatırlatarak, bu durumun kendisi için bir avantaj olduğunun altını çizdi, seçim popülizmi yapmayacaklarını dile getirdi. Ara transfer için konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi: "Ocak transferi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de futbol aklı oluşturmuştuk. Hocayla birlikte çalışmalara başladık. Ocak ayında transfer zordur. Futbol şube sorumluluğunda bunları yaşamıştım. Bir de önümüzde Dünya Kupası var. Oyuncular Dünya Kupası'nı hedefliyor ve transfer de daha zorlaşacak. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizlerin gördüğü şeyleri bizler de görüyoruz."



YABANCILAR KADRO DIŞI KALMAYACAK

İRFAN Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma gerekçelerini "Kol kırılır yen içinde kalır" diye özetleyen ve detay vermeyen Başkan, "Kadro dışılar ceza değil. Takım ruhunu ayakta tutmak için bunları yapıyoruz. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Onlar ve Fenerbahçe için ne iyi ise onu yapacağız. Sizi siz yapan başınıza gelen olaylar değil, başınıza gelen olaylara karşı nasıl durduğunuzdur. Bu arkadaşlar da şu ana kadar gayet iyi duruyor. Topluma rol model olma gibi bir sorumlulukları var. Çıkan haberlerin yüzde 37'si doğru. Kesinlikle yabancıların şu aşamada kadro dışı kalmasıyla ilgili bir durum yok. Samsunspor maçından sonra ya da Samandıra'da yaşanan ne varsa, bunlar aile içinde kalacak" açıklamasında bulundu.

MERT HAKAN AĞABEY

SAKAT olmasına rağmen Mert Hakan'ın kaptan olması sorusuna Saran şu yanıtı verdi: "Takım dışında da bir ağabeye ihtiyaç var. Liderlik konusunda oyuncular kendisine güveniyor. Onunla konuştum, taraftarla didişmeyen, takımın ağabeyliğine odaklanmış bir Mert Hakan göreceğiz inşallah."



39.8 MİLYON EURO ÖDEDİK

21 Eylül'de yapılan seçimle başkanlığa seçilen, 26 Eylül'de mazbatasını alan Başkan Sadettin Saran, "Maaşları ödeyemez diyenler, geldiğimizden beri 20 günde 39.8 milyon Euro ödedik" dedi.