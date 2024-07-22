Düğüm çözüldü!

Transfer dönemine yeni hocası Jose Mourinho ile hızlı başlayan Kanarya;kadrosuna katarken En Nesyri transferinde de mutlu sona ulaştı. Sevilla ile görüşmeler uzun zamandır sürerken sarı-lacivertli yönetim, bitmek bilmez istekler sonrasında İspanyol kulübüne rest çekti.İki taraf arasında görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve işin artık resmi imzaya kaldığı öğrenildi.İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; 27 yaşındaki 1.92'lik forvetin bonservisi 18 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus şeklinde olacak. 4 yıllık kontrat yapılacak oyuncu da sezon başına 4 milyon Euro alacak. En Nesyri'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.JOSE Mourinho, Fred'in yanına top tekniği iyi olan ve savunmada da becerisi yüksek bir isim istiyor. Portekizli çalıştırıcının, Mario Branco'ya verdiği listede ilk olarak Pierre-Emile Hojbjerg yer alıyordu.2. sırada ise Sofyan Amrabat var. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı oyuncu tekrardan Fiorentina'ya döndü. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncunun da menajeriyle temas kurdu.Fenerbahçe yönetimi, 1.95 boyundaki merkez orta saha için girişimlere başlayacak. Kanarya'nın orta saha pozisyonu için belirlediği bütçe ise 15 milyon Euro.