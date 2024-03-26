Emre Kartal’ın kartı yokmuş!

Trabzonspor- F.Bahçe maçının yankıları sürüyor. Trabzonspor kulübü avukatları birçok konuyu derinlemesine incelerken, F.Bahçe teknik ekibinde stajyer istatistikçi olan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın, maça akreditasyon kartı olmadan girdiği tespit edildi. Saha içerisine olaylar anında giren ve ardından da soyunma odasında bulunan Emre Kartal'ın, akreditasyon kartsız saha içinde yer aldığı ve olaylara karıştığını iddia eden