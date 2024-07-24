En iyisini istedim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Gollerin ardından büyük sevinç yaşayan ve mutluluğunu oyuncularıyla paylaşan Portekizli teknik adam, "Ferdi girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Daha da güvenli oynadık Ferdi ile birlikte. İlk maçı galibiyetle tamamlamış olduk ve ikinci maçı İstanbul'da oynayacağız. Taraftarın desteğiyle beraber hedefimiz orada da galibiyet alıp turu geçmek" dedi.Maçtan önce zeminle ilgili konuşmak ve mazeret sunmak istemediğini belirten 61 yaşındaki teknik adam,ifadelerini kullandı. Elinde bulunan kadrodan memnun olup olmadığı da sorulan Mourinho şu cevabı verdi: "Bugün (dün) çıkardığımız işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden söz istemedim, en iyi kadroyu kurmayı istemiştim, kulüp de bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takımız. Başkana, yönetime ve sportif direktöre teşekkür ediyorum.""Edin Dzeko iyi bir oyun ortaya koydu. 3 gol attı. Herhangi bir maçta 3 gol atabilmek çok önemli. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 3 gol atmış olmak çok iyi, fantastik bir akşamdı Edin adına."lacivertli futbolseverler, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'da oynanan Union Saint-Gilloise maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza almıştı. Üç karşılaşmadan men edilen F.Bahçeli taraftarlar, ilk cezayı Olympiakos müsabakasında çekti. Dün de ikinci karşılaşma geride kaldı.Tribünün ağırlığının sarı-lacivertlilerden oluştuğu görülürken, Galatasaray formasıyla karşılaşmayı seyreden ve tezahürat yapanlar ise dikkat çekti.