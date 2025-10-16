‘F.Bahçe ile ilgilenmiyorum’

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil"
sözlerini SABAH Spor
olarak konunun muhatabı olan dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya sorduk. Sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Benfica'nın başına geçen ünlü teknik adamın Whatsapp'tan attığımız soruya cevabı oldukça kısa oldu: "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum."
Mourinho'lu Fenerbahçe'nin, sezonu G.Saray ve Beşiktaş'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı.