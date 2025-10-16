‘F.Bahçe ile ilgilenmiyorum’

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındakisözleriniolarak konunun muhatabı olan dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya sorduk. Sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Benfica'nın başına geçen ünlü teknik adamın Whatsapp'tan attığımız soruya cevabı oldukça kısa oldu:Mourinho'lu Fenerbahçe'nin, sezonu G.Saray ve Beşiktaş'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı.