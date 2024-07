F.Bahçe’den gövde gösterisi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri ve sözleşmeleri uzatılan isimleri, dün düzenlenen imza töreninde basınla buluştu. Futbolcuların açıklamaları şöyle:Dünya Fenerbahçeliler günümüzü kutluyorum. Fenerbahçe'ye geldiğimde nasıl heyecanlıysam bugün de aynı şekilde heyecanlıyım.Fenerbahçe'deki ilk günümde çok şanslıydım, şimdi de öyle. Şampiyonluklara birlikte ulaşacağız. Saha içi ve dışındaki her mücadelede takım içinde kalmaya devam edeceğim.Bu özel camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarla buluşmak istiyorum. İnşallah şampiyonluk hasretini bitireceğiz.Benim için çok mutlu ve gururlu bir gün. Hedefim, bu saatten sonra daha çok çalışıp, bana duyulan güvene layık olmak.Geçen sene kiralıktım. Ama kiralık olarak görmedim kendimi. 1 ay boyunca hiç transfer görüşmesi yapmadım.Başkana, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Herkesin izlerken keyif alacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Dünya çapında bir hocamız var.İlk günden itibaren çok mutluyum. Bu transfer benim için çok iyi oldu.Bu büyük camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah hep beraber çok iyi bir sezon geçiririz."TRANSFERIMDE emeği geçen en başta Ali Koç olmak üzere Mario Branco ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu forma ile terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Fenerbahçe'nin bana daha önce yaptığı teklifte şartlar uygun değildi. O zaman kabul etmedim. Şimdi şartlar uyuştu. Üçüncü forvet olarak kendimi görmüyorum. Ben buraya rekabete girmeye geldim. Yapabileceklerime de güveniyorum. Sonunda en faydalı kimse o oynayacak. Ben de rekabete girip atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.""DÜRÜST olacağım, açıkçası buraya gelmek planlarım içinde yoktu. Mario Branco ve teknik direktörümüz Jose Mourinho ile konuştuktan sonra netleşerek kararımı verdim. Çünkü onlar benim buraya gelmem için her şeyi yaptılar. Branco'suz bu transfer gerçekleşmeyebilirdi. Kalitemi gösterip, Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum. Gelme sebebim bu takıma ve taraftarımıza şampiyonluk kazandırmak. Benim de ilk şampiyonluğum olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Kalitemi ve formda olduğumda neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum."