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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:57

Fenerbahçe'den Bakambu hamlesi!

Fenerbahçe’den Bakambu hamlesi!

Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, Marsilya'nın yeni sezon planlamasında yer almayan eski Bursasporlu Cedrid Bakambu için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe gol yollarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Kadrosuna son olarak Chelsea'den Michy Batsuhayi'yi dahil eden sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedrid Bakambu için temas sağladı.

DEVLER LİGİ KADROSUNA YAZILMADI

Fransız basını; Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.

BAKAMBU'NUN PERFORMANSI

2014-15 sezonu yaz transfer döneminde FC Sochaux'dan 1.8 milyon Euro'ya Bursaspor'a transfer olan Cedric Bakambu 1 sezon yeşil-beyazlı formayı giymiş ve sonrasında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal gitmişti.

2018'de 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin takımı BJ Guoan'ın yolunu tutan 31 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldız geçen sezon devre arasında Marsilya'ya geldi.

Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti. (Ajansspor)

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Fenerbahçe'den Bakambu hamlesi!
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