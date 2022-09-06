Fenerbahçe’den Bakambu hamlesi!

Fenerbahçe gol yollarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Kadrosuna son olarak Chelsea'den Michy Batsuhayi'yi dahil eden sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedrid Bakambu için temas sağladı.
DEVLER LİGİ KADROSUNA YAZILMADI
Fransız basını; Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.
2018'de 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin takımı BJ Guoan'ın yolunu tutan 31 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldız geçen sezon devre arasında Marsilya'ya geldi.
Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti. (Ajansspor)