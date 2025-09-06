Fenerbahçe’ye futbol efsanesi!

Mourinho ile yollarını ayıran, milli arada yeni hocasını belirlemek isteyen Fenerbahçe, tüm dünyada gündem olmaya hazırlanıyor. Ederson, Asensio ve Kerem transferlerini yaparak kadro değerini daha da artıran sarı-lacivertliler, takımın başına yeşil sahaların efsanesi Zinedine Zidane'ı getirmek için düğmeye bastı. Kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğunu belirten Başkan Ali Koç'un, yıldızlar karması takımı, üstünde tartışma olmayacak bir isme emanet etmeyi istediği kaydedildi.

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile temasa geçerek durumları hakkında sunum yaparken bu adaylardan Spalletti'nin ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Bu gelişmeler sonrası hızını artıran yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Fransız çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı öğrenildi. Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.



100 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

TEKNİK adamlık kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zizou lakaplı Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti.

HAZİRAN 2018'e kadar görev yaptığı eflatun- beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

MART 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız hoca, Haziran 2021'de yollarını ayırdı. İkinci döneminde ise 1 La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

ZİDANE, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den 1 yıl için 100 milyon Euro'luk cazip teklifi reddetmişti.

2012 senesinde kapanma ile karşı karşıya kalan Rodez Aveyron takımının yatırımcısı durumunda. Takım şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele ediyor.



KARTAL, KOÇ'U BEKLİYOR!

Teknik direktör İsmail Kartal, 31 Ağustos'ta F.Bahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile görüşmüştü. Sunum yapan tecrübeli hoca, göreve hazır olduğunu bildirmişti. Tek yerli aday olarak öne çıkan Kartal, Başkan Ali Koç'tan haber bekliyor.