Fiziksel enkaz!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran önceki gün düzenlediği basın toplantısında takımın çok kötü bir kamp dönemi geçirdiğini açıklamış, günde bir idman yapıldığı bilgisini paylaşmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Jose Mourinho'nun sezon başı kamp programının detayları ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın ülkesi Portekiz'de gerçekleştirilen kampta sarı-lacivertli takımın günde tek idman yaptığı, sadece bir günü çift antrenmanla geçirdiği öğrenildi.

BOZUK ZEMİN İZİN VERMEMİŞ!

Planlanan kamp programının, maç takvimi, oyuncuların yorgunluğu ve antrenman zeminindeki sorunlar nedeniyle uygulanamadığı belirlenirken çalışmaların ortalama 65 dakika sürdüğü öğrenildi. Takımı fiziksel olarak ayağa kaldırmak isteyen yeni teknik direktör Domenico Tedesco ise lige verilen milli arada bambaşka bir sisteme geçti. İtalyan teknik adam, futbolculara çift idman yaptırarak kondisyon seviyelerini üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Samandıra'da yaklaşık 9-10 gündür çalışmalar çift idmanla sürüyor.