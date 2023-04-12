Flamengo pazarlıkta şartları zorluyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir yıllık yeni sözleşme teklif ederek desteğini gösterirken, Portekizli hocayı isteyen Flamengo da boş durmuyor.Ancak sarılacivertli kulüpten yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan tecrübeli çalıştırıcı için bu rakamı yüksek bulan Flamengo cephesi, ikinci başkan Marcos Braz üstünden pazarlıkları sürdürüyor. Jesus'un da sambacılara sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.