Flamengo pazarlıkta şartları zorluyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir yıllık yeni sözleşme teklif ederek desteğini gösterirken, Portekizli hocayı isteyen Flamengo da boş durmuyor. 68yaşındaki çalıştırıcıyı bir an önce takımınbaşına geçirmek isteyen Brezilya kulübü,anlaşma için şartları zorluyor. Ancak sarılacivertli kulüpten yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan tecrübeli çalıştırıcı için bu rakamı yüksek bulan Flamengo cephesi, ikinci başkan Marcos Braz üstünden pazarlıkları sürdürüyor. Jesus'un da sambacılara sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.