Galatasaray umurumda değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Galatasaray'a takılmadıklarını ifade etti. "Geçmişte ne oldu bilmiyorum" diyen İtalyan hoca, "Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımıma odaklanıyorum. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umurumda değil." Transfer için konuşmanın erken olduğuna değinen Tedesco, "3-4 günde bir maç oynuyoruz. Buna odaklandık. Stuttgart'a hazırlanacağız. Çok önemli bir maç. Transferi düşünecek kadar boş vaktim olmadı. Kulübümüzde yeteri kadar insan çalışıyor. Vakti gelince konuşuruz. Elimde olan takımdan da çok mutluyum" diye konuştu.



MONTELLA MODELİ SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli ara dönüşünde takımını bambaşka bir anlayışla sahaya sürdü. İtalyan çalıştırıcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı 4-6-0 sistemini ilk kez Karagümrük karşısında uyguladı. Milli arada takımın fizik gücünü ve mental yapısını düzeltmek isteyen Tedesco, taktik hamle de yaparak santrforsuz düzene geçti. Kerem-Talisca zaman zaman da Nene ve Asensio en uçtaki isim oldu.