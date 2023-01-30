Gençlik iksiri

Kanarya, 21 yaşındaki sol bek Oosterwolde’yi dün İstanbul’a getirip kadrosuna katarken bugün de Barcelona’dan 19 yaşındaki Emre Demir yola çıkıyor
F.Bahçe devre arası transfer döneminde gençlere yöneldi ve bir bir hamlelerini yapmaya başladı. Parma'dan transfer edilen 21 yaşındaki Jayden Quinn Oosterwolde dün İstanbul'a gelirken, "Burada olduğumiçin çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Genç oyuncu için F.Bahçe, İtalyan kulübüne 7.5 milyon Euro bonservis bedeli öderken Hollandalı sol bek de yıllık 800 bin Euro kazanacak. Jorge Jesus ise Oosterwolde için şunları söyledi: "Sol bekte elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln oynadı, bir bek daha aldık. Farklı özellikleri var." 2. hamle ise Türk futbolunun genç yeteneği Emre Demir oldu. Kayserispor'dan 2 milyon Euro bedelle Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındakiofansif orta saha, bonservissiz olarak4.5 yıl için kadroya dahil ediliyor. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Emre Demir, kulübünde 2 maçta sahaya çıkıp 24 dakika görev aldı.
KADIOĞLU YİNE PAŞA'YA PARLADI! F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansı ile bir kez daha parladı… 23 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın ikinci golünde asist katkısı sağlarken bu sezon ikinci kez skora etki etti. Süper Lig'de 19. maçına çıkan ve tamamında da ilk 11'de yer bulan genç oyuncu, bu sezonki ilk asistini de 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde Joshua King'e yapmıştı.
FERDI NE YAPTI?
%85.2%85.2 Pas isabetiPas isabeti
14/1114/11 İkili mücadeleİkili mücadele
2/22/2 Hava topuHava topu
3 Şut pasıŞut pası
5 Top kapmaTop kapma
1 UzaklaştırmaUzaklaştırma