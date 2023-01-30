Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Gençlik iksiri
Giriş Tarihi: 30.1.2023

Gençlik iksiri

Samet YÜKSEL
Gençlik iksiri

Kanarya, 21 yaşındaki sol bek Oosterwolde’yi dün İstanbul’a getirip kadrosuna katarken bugün de Barcelona’dan 19 yaşındaki Emre Demir yola çıkıyor

F.Bahçe devre arası transfer döneminde gençlere yöneldi ve bir bir hamlelerini yapmaya başladı. Parma'dan transfer edilen 21 yaşındaki Jayden Quinn Oosterwolde dün İstanbul'a gelirken, "Burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Genç oyuncu için F.Bahçe, İtalyan kulübüne 7.5 milyon Euro bonservis bedeli öderken Hollandalı sol bek de yıllık 800 bin Euro kazanacak. Jorge Jesus ise Oosterwolde için şunları söyledi: "Sol bekte elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln oynadı, bir bek daha aldık. Farklı özellikleri var." 2. hamle ise Türk futbolunun genç yeteneği Emre Demir oldu. Kayserispor'dan 2 milyon Euro bedelle Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki ofansif orta saha, bonservissiz olarak 4.5 yıl için kadroya dahil ediliyor. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Emre Demir, kulübünde 2 maçta sahaya çıkıp 24 dakika görev aldı.

KADIOĞLU YİNE PAŞA'YA PARLADI!
F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansı ile bir kez daha parladı… 23 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın ikinci golünde asist katkısı sağlarken bu sezon ikinci kez skora etki etti. Süper Lig'de 19. maçına çıkan ve tamamında da ilk 11'de yer bulan genç oyuncu, bu sezonki ilk asistini de 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde Joshua King'e yapmıştı.

FERDI NE YAPTI?
%85.2%85.2 Pas isabetiPas isabeti
14/1114/11 İkili mücadeleİkili mücadele
2/22/2 Hava topuHava topu
3 Şut pasıŞut pası
5 Top kapmaTop kapma
1 UzaklaştırmaUzaklaştırma

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Son dakika: Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu
Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Türkiye'ye soykırım iftirası, Öcalan'a özgürlük
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik iksiri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA