Güler yüzlü Fener

Liderlik için çekiştiği Rennes'i puan farkıyla geçen Kanarya, doğrudan son 16 turuna uçtuJorge Jesus, bu sezon ligde ilk 11'de hiç oynatmadığı 17 yaşındaki oyuncuyu, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez başlangıç kadrosunda değerlendirdi. Genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla Avrupa'da ilk kez fileleri havalandırdı. Bunun yanı sıra Arao'nun golünde pası veren isim oldu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bir maçta bu sezon hem gol hem asist üreten en genç futbolcu unvanını aldı (17 yaş 251 gün). Arda Güler, Fenerbahçe A Takımı ile çıktığı 28 resmi karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.Arda Güler maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok şükür grubu lider bitirdik. İnşallah gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Annemin ameliyatı sonrası futbola odaklanmak benim için zor oldu" dedi. Jesus'un kendisiyle her zaman özel ilgilendiğini belirten Arda, "Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı?" sorusuna ise "Sadece Fenerbahçe taraftarından değil, diğerlerinden de destek görüyorum. Hepsine teşekkür ederim" yanıtını verdi.Arda Güler, Avrupa'da attığı ilk golünü 2 ay önce kalbinden operasyon geçiren annesine hediye etti. Genç yıldız, kameralara tişörtünde yazılı olan "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısını gösterdi.Son 32 turunu bay geçen ve böylece Şampiyonlar Ligi gruplarından gelen takımlarla eşleşme dezavantajını aşan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat tarihinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçını 9 Mart'ta rövanşı ise 16 Mart'ta oynayacak.Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını da doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.Arda Güler, attığı golden sonra sevincini yedek kulübesi ve hocasıyla paylaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da genç talebesini öperek tebrik etti.