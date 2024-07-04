Hojbjerg’te koz Mourinho

Savunmanın merkezine'yü ve soluna da'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Transfer listenin birinci sırasındabulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya,Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Tottenham'dan eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek başarılı orta sahayı, bonservisle almaya çalışacak.Sarı-lacivertli yönetim İngiliz kulübü ile pazarlıklarına hafta içerisinde start verecek.İKINCI kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine giden F.Bahçe'de teknik direktör Mourinho, bisiklet keyfi yaptı. Sarılacivertlilerin resmi X hesabı da bu kareyi "Özel bisiklet turu" etiketiyle paylaştı.