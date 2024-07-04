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Giriş Tarihi: 4.7.2024

Hojbjerg’te koz Mourinho

Hojbjerg’te koz Mourinho

Danimarkalı 28 yaşındaki yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli hocasının referansıyla transferi bitirmeye çalışacak

Savunmanın merkezine Çağlar Söyüncü'yü ve soluna da Levent Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Transfer listenin birinci sırasında Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya, Danimarka'nın EURO 2024'e veda etmesiyle girişimlere başlayacak. Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Tottenham'dan eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek başarılı orta sahayı, bonservisle almaya çalışacak. Sarı-lacivertlilerin transferde en büyük kozu ise eski hocası Mourinho. Sarı-lacivertli yönetim İngiliz kulübü ile pazarlıklarına hafta içerisinde start verecek.

MOU'NUN BİSİKLET KEYFİ
İKINCI kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine giden F.Bahçe'de teknik direktör Mourinho, bisiklet keyfi yaptı. Sarılacivertlilerin resmi X hesabı da bu kareyi "Özel bisiklet turu" etiketiyle paylaştı.
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Hojbjerg’te koz Mourinho
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