İçinde olduğumuz durum çok zor!

Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho, Twente maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki zirve yarışına ve yaşananlara gönderme yapan Portekizli hoca, "Türk futbolunda hâlâ öğrenmeye çalıştığım bazı şeyler var. Değiştiremeyeceğim için onlarla yaşamayı kabul ettiğim şeyler var.Kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım. Burada hedefe ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor" ifadesini kullandı.Rakibin iyi savunma yapan bir takım olduğunu da vurgulayan Mourinho, taktik olarak ne yapmaları gerektiğini bildiğini aktardı ve şöyle devam etti: "Her kulübün hedefleri vardır. O kulübün projelerini, hayallerini sahiplenirsiniz. Real Madrid ile İspanya Ligi'ni kazanmakla Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak daha önemli demem asla. Hiçbir fark yok.F.Bahçe turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi rakibimiz, iyi rakipler var ve zor şartlar var ama bunları konuşması gereken doğru kişi ben değilim."Roma ile Sevilla'ya karşı kaybettiği Konferans Ligi finalindeki VAR hakeminin bu maça da verilmesiyle alakalı ise Mourinho şöyle konuştu: "VAR hakeminin normal bir atama olduğunu düşünüyorum. Benim için hiçbir problem yok çünkü dürüstlüklerine inanıyorum. O gün kötü günlerindelerdi çünkü bir kulübün, hocanın, oyuncuların ve futbolcuların tarihini etkileyen bir karar verdiler, bunu unutmuyorum ama o gün kötü günlerindelerdi."