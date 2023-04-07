İstifa için bir nedenim yok

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus maçtan sonra "Sadece biz değil, basketbol ve voleybolcularımız da kazandı. Gurur dolu bir gece oldu. Birlik olursak her şey daha güzel olur. Ligde liderin 6 puan gerisindeyiz. Alınacak 27 puan var.dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında Başkan Ali Koç'la tartışıp tartışmadığı ve istifasıyla ilgili soruyu iseHedeflerimiz bitmiş değil. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde çok fazla maç var.şeklinde yanıtladı.F.BAHÇE'NIN sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği Brezilyalı Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun, Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım sözleri oldukça dikkat çekiciydi:Jesus'la Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz.Ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum.O harika bir teknik direktör. Ülkemize çok şey katacağını biliyorum.Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse başarılı olacağına inanıyorum. Arao dün Brezilya'da verdiği röportajın yanlış anlaşıldığını belirtip, "Bana, 'Brezilya'ya gelirse nasıl olur?' diye soruldu. 'Ben de giderse başarılı olur ama benim dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.