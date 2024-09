İyi ki varsın annem

F.Bahçe, yıldızlarla dolu kadrosuna Filip Kostic'i de ekledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan 31 yaşındaki sol kanadın hayat hikâyesinde, annesi temel taş durumunda. Sırbistan'ın Kragujevac kentinde dünyaya gelen Kostic'in çocukluğu, Rusya'da çalışan babasının yokluğunda geçerken tüm desteği annesinden görmüştü. "Harika bir futbolcu olacaksın" diyen annesinin sözünü unutmayan Kostic, Radnicki Kragujevac kulübünün antrenmanına gitmek için evden tesislere her gün 5 kilometre yürüyordu.Doğup büyüdüğü Kragujevac'ta okuldaKitaplarını okumasına, derslerine çalışmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı oldu. Her röportajında "O bir futbol uzmanı ve büyük bir usta" diyen Kostic, koçu sayesinde idmanları için eğitiminden ödün vermedi. Radnicki'de merdivenleri bir bir tırmanarak hızlı bir yükselişe geçmişti. Bu çıkışı ona, Sırbistan genç milli takımının kapılarını açmış veBeşiktaş ve G.Saray da Kostic için girişimde bulunurken oyuncu, hem çok yakın arkadaşı Tadic hem de Mourinho etkisiyle F.Bahçe'ye imza attı. Juventus'tan bir yıl kiralanan yıldız futbolcunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Kanarya, sezon sonunda istediği takdirde 5 milyon Euro'ya Kostic'i kadrosuna katabilir.henüz 19 yaşındayken Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin ilgisine rağmen Groningen'e imza atmıştı. Hollanda'nın yolunu 1.25 milyon Euro karşılığında tuttuğunda rekor kırarak gitti.2018-19'dan 2020-21'e kadar Adi Hütler'in tedrisatında bambaşka br oyuncuya dönüştü. Hızlı, güçlü ve üstün top sürme yeteneğiyle 3-5-2'nin solunu otoban gibi kullanırken hocasıyla 127 maçta 26 gol atıp, 48 asist yaptı.Kostic, çocukluğu ile ilgili günlerini anlatırken babasının yokluğunu her seferinde dile getiriyor: "Babamın olmaması çocukluğumun en zor dönemleriydi. Babamın Rusya'da ne iş yaptığını bile bilmiyorduk."Avrupa Ligi'nde G.Saray'ı saf dışı bırakan Barcelona'yı, Camp Nou'da 2 gol-1 asistiyle deviren Sırp yıldız, sezon sonunda da takımınıToplamda ağları 3 kez bulup, 6 da asist yaparak 2021-22'de Avrupa Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi. Sonraki sezon Juventus'un teklifine 'hayır' diyemeyen oyuncu, Çizme'deki iki sezonunda 4 gol-12 asistle oynadı. Sırp yıldız, yeni hoca Thiago Motta'nındemesinin ardından ayrılık kararı aldı.SIRP oyuncu, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Eintracht Frankfurt'un en önemli isimlerindendi. Finalde şu anda Beşiktaş'ı çalıştıran Giovanni Van Bronckhorst'un yönetimindeki İskoç kulübü Rangers'la karşı karşıya gelen Frankfurt'un normal sürede attığı golün asisti Kostic'ten gelmişti.