Jesus: Dünyanın en iyisi biziz!

F.BAHÇE ile yollarını ayırdıktan sonra eski kulübü Al Hilal'e dönen ve Suudi Arabistan'daki görevine başlayan Jorge Jesus, ses getirecek açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki Portekizli hoca, "Suudi Arabistan'da Espirito Santo, Pedro Emanuel, Luis Castro var. Biri kaybetmek zorunda. Bu, Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli hocalar, dünyanın en iyileri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor" dedi. "Brezilya'ya geri dönmek istermisiniz" sorusuna ise Jesus, "Al Hilal'e yeni geldim. 1 yıllık sözleşme imzaladım" yanıtını verdi.