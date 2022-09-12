Lig ve Avrupa'da toplam 12 maça çıkan Fenerbahçe bu haftayı bay geçerken bu işe en çok Attila Szalai sevindi! Macar futbolcu, performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca, rotasyon yapıp her oyuncudan faydalanmaya çalışırken Szalai'ye 12 maçın tamamında 1030 dakika süre verdi. Jesus, 24 yaşındaki stoper gibiSahada kalma süresi olarak bakıldığında 1030 dakika ile ilk sırada olan Macar stoperi,, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef ilk hafta AEK Larnaca'yı 2-1 yenen rakibi mağlup edip grupta avantajlı duruma gelmek. Maçın İddaa oranları ise Rennes'i favori gösteriyor. Fransız ekibinin galibiyet oranına 1.58, F.Bahçe'ye 4.04 verilirken, beraberlik oranı 3.24 olarak açıklandı.BRUMA'NIN, F.Bahçe'de liste dışı kalması Hollanda'da büyük yankı buldu.konuyla ilgili haberinibaşlığıyla yayımladı. Haberin içinde oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.da,başlığını kullanıp,denildi.