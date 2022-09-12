Attila Szalai, 12 resmi maçın tamamında Portekizli teknik adamdan görev aldı, 1030 dakika sahada kaldı
Lig ve Avrupa'da toplam 12 maça çıkan Fenerbahçe bu haftayı bay geçerken bu işe en çok Attila Szalai sevindi! Macar futbolcu, performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca, rotasyon yapıp her oyuncudan faydalanmaya çalışırken Szalai'ye 12 maçın tamamında 1030 dakika süre verdi. Jesus, 24 yaşındaki stoper gibi Rossi'den de 12 maçın tamamında faydalandıancak Uruguaylı yıldız 803 dakikagörev aldı. Sahada kalma süresi olarak bakıldığında 1030 dakika ile ilk sırada olan Macar stoperi, 12 karşılaşmanın11'inde 1020 dakikaoynayan kaleci Altay ile 10 karşılaşmada896 dakika süre alan Ferditakip etti.
RENNES FAVORİ GÖSTERİLDİ F.BAHÇE, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef ilk hafta AEK Larnaca'yı 2-1 yenen rakibi mağlup edip grupta avantajlı duruma gelmek. Maçın İddaa oranları ise Rennes'i favori gösteriyor. Fransız ekibinin galibiyet oranına 1.58, F.Bahçe'ye 4.04 verilirken, beraberlik oranı 3.24 olarak açıklandı.
ACI VERICI BİR KARAR
BRUMA'NIN, F.Bahçe'de liste dışı kalması Hollanda'da büyük yankı buldu. Voetbal International konuyla ilgili haberini 'FenerbahçeBruma için acı verici bir karar aldı' başlığıyla yayımladı. Haberin içinde oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Voetbal Primeur da, 'Bruma içinbir aksilik daha' başlığını kullanıp, "Yabancı sınırı nedeniyleBruma'ya ne olacağıbelli değil" denildi.