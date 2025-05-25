Kalacak gibi çalışıyor

Süper Lig'de şampiyon belli olsa da sezon resmi olarak haziran ayının başında tamamlanacak. Galatasaray'ın ardından ikinci olması kesinleşen ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, yerine son olarak Alman Edin Terzic aday gösterildi. Ancak Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımla olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayacak gibi çalışmalarını sürdürüyor.

BENFİCA, LAZİO, NAPOLİ GİBİ TAKIMLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimle rutin toplantılarına devam eden tecrübeli teknik adam yeni sezon planlamasını hazırladı. Buna göre 5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maça çıkacak Fenerbahçe, 1 Temmuz'da Samandıra'da top başı yapacak. Ardından 12 günlük bir kamp için Mourinho'nun ülkesi Portekiz'e gidilecek. Burada Benfica ya da onun ayarında bir takımla hazırlık maçı oynandıktan sonra İstanbul'a dönülecek. Ön eleme karşılaşmasına kadar Napoli ya da Lazio ile bir özel maç yapılacak. Bunun için de temaslar sürüyor.





MOURİNHO'YA YILDIRIM DESTEK

Geçtiğimiz seçim sürecinde Jose Mourinho ismini ortaya atarak Portekizli teknik adamın transferinde etkin rol oynayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşmede, Mourinho'nun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.. Yıldırım, Koç'un "İstikrar için Mourinho ile devam" kararına katıldığını belirtirken, "Ancak elinizi hocanın üzerinden hiç çekmeyin. Onun hep yanında olun. Destek verin, yanlış yaptığında ağırlığınızı koyun" dediği kaydedildi. Koç ile Yıldırım hafta içinde Altunizade'de biraraya gelerek seçim için bir durum değerlendirmesi yapmıştı.



F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için eleme oynayacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Avusturya ligindeki 2. lik mücadelesinde Austria Wien, BW Linz karşısında 90'da öne geçmesine rağmen 90+2'de gol yiyince mücadele 2-2 bitti. Bu sonuçla ligi ikinci tamamlayan Salzburg, Devler Ligi elemesine katıldı ve Kanarya'nın seri başı olma ihtimali ortadan kalktı.