Kalbimiz çıkacaktı!

Fenerbahçe forması alabilmek için yaz tatilinde su satarak para biriktiren Ali Yağız Kaya ve Poyraz Ali Palabıyık, sarı-lacivertli kulübün davetiyle özel olarak ağırlanmıştı. Formaya kavuşmanın mutluluğu gözlerinden okunan iki küçük taraftar, SABAH Spor'a konuştu...

Davet geldiğinde neler hissettiniz? Hayatımızın en heyecanlı anıydı! Ne yapacağımızı bilemedik, elimiz ayağımıza dolaştı. O gece sabaha kadar uyuyamadık. Heyecandan kalbimizin çarpıntısını bastıramıyorduk. Gözümüze uyku girmedi çünkü hayalimiz gerçek olacaktı.

SANKİ DİLİMİZ TUTULDU

Futbolcularla ilk karşılaştığınız an nasıldı? Kalbimiz adeta yerinden çıkacak gibiydi! Hele İrfan Can Eğribayat bize doğru yaklaştığında zaman sanki durdu. Hediye ettiği eldivenleri ömrümüz boyunca unutamayacağız.

FERDİ ABİ DÖNSÜN

Takımdan beklentileriniz neler? Fenerbahçe'ye çok güveniyoruz. Bu seneden büyük umutlarımız var.

F.Bahçe'ye transfer etmek istediğiniz futbolcular kimler? Keşke Ferdi abi geri gelseydi, harikaydı. Bir de Kim Min Jae. Avrupa'dan Lautaro Martinez ve Odegaard olurdu. Takımın teknik isimlere ihtiyacı var.