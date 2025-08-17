Kerem’de satranç Nene hazır kıta

Fenerbahçe'nin bir numaralı gündeminde Kerem Aktürkoğlu var. Benfica'nın, milli futbolcuyu Nice maçında oynatmasının ardından yönetim, 25 milyon Euro'luk yaptığı teklifi geri çekmiş ve 18 milyon Euro + bonuslar şeklinde güncellemişti. Portekiz basını Record'un haberine göreKerem'le her konuda anlaşan sarılacivertliler teklifi yükseltme kararı aldı. Yönetim 20 milyon Euro + bonuslar şeklinde yeni rakamı iletti. Portekiz kulübünden cevap gelmedi. Kanat transferini bitirmek isteyen Kanarya, Dorgeles Nene için girişimlerini hızlandırdı.sıcak baktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu ise Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Her iki kanatta da görev alan yetenekli oyuncu,